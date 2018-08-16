Торговый дефицит Японии в июле превысил прогноз

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Рост экспорта Японии в июле замедлился больше, чем ожидалось, поскольку поставки в США снизились второй месяц подряд, сообщает Reuters

Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA

Экспорт в июле увеличился на 3,9% в годовом выражении. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали рост на 6,3%. В июне рост экспорта составил 6,7%.

Экспорт из Японии в США в июле снизился на 5,2% в годовом выражении на фоне падения поставок автомобилей на 12,1%.

"Падение экспорта автомобилей в США было связано с оживленными продажами, наблюдавшимися год назад, чему способствовала устойчивая экономика США и снижение цен на нефть, — заявил чиновник Министерства финансов , отвечающий за сбор данных. — Мы не можем сказать, повлияла ли на это напряженность в торговых отношениях с США".

Импорт из США в июле подскочил на 11% в годовом выражении, чему способствовало увеличение закупок сырой нефти, двигателей и сжиженного нефтяного газа.

В результате положительное сальдо торгового баланса Японии с США сократилось на 22,1% в годовом выражении до 502,7 млрд иен ($4,55 млрд).

Экспорт в Китай, крупнейший торговый партнер Японии, в июле увеличился на 11,9% в годовом выражении.

Поставки в Азию, на долю которых приходится более половины общего экспорта Японии, выросли на 8% на фоне увеличения поставок оборудования для производства полупроводников и электронных деталей в Китай и стали в Таиланд.

Общий импорт в июле повысился на 14,6% в годовом выражении, что примерно соответствует консенсус-прогнозу аналитиков.

Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 231,2 млрд иен ($2,1 млрд), значительно превысив ожидавшиеся 50 млрд иен.

Аналитики ожидают, что рост мировой экономики поддержит экспорт Японии, но глобальные торговые конфликты создают риски для экономики, зависящей от внешнего спроса.