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В начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль
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В начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль 

Прайм 32 минуты назад
В среду возобновилось снижение по индексу РТС на фоне повышенной волатильности на мировых рынках акций и коррекции вниз по ценам на энергоносители, усилившейся после сообщения минэнергетики США о резком росте запасов сырой нефти на прошедшей неделе. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели акции Мечела (MTLR, —3.9%), что может быть связано с заметным сокращением добычи угля в первом полугодии (на 15% год-к-году) дочерней компанией группы, Южным Кузбассом. Сбербанк (SBER) потерял 2.5%, МосБиржа (MOEX) — 2.0%, Сургутнефтегаз (SNGS) — 1.5%.
Во втором эшелоне наблюдались разнонаправленные изменения цен. Обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 8.4%, ЗМЗ (ZMZN) — на 7.4%. Тем временем подешевели акции МРСК Сибири (MRKS,. —4.7%), Южного Кузбасса (UKUZ, —3.7%), Камаза (KMAZ, —3.6%).
Фондовые индексы США понизились на 0.5% — 1.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном минусе, азиатские пребывают в среднем в небольшом минусе.
В краткосрочной перспективе возможна консолидация в области выше 1050 пунктов по индексу РТС. Приостановка ослабления турецкой лиры и сообщения о предстоящем визите заместителя министра торговли КНР в США для переговоров способствуют смягчению опасений инвесторов в отношении развивающихся рынков, в то время как доступная на текущий момент информация о возможных санкциях США в отношении РФ уже по большей части учтена в котировках высоколиквидных бумаг.
Из корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансовых результатов первого полугодия Газпром нефтью (SIBN).
На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне смягчения опасений, связанных с «торговыми войнами», и сопутствующего восстановления «спроса на риск».
Прайм: последние новости
Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,7% Биржи АТР снижаются на напряженности вокруг Турции и слабой статистике из Китая Цены на металлы на мировых рынках на 18.30
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