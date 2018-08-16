В начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль

В среду возобновилось снижение по индексу РТС на фоне повышенной волатильности на мировых рынках акций и коррекции вниз по ценам на энергоносители, усилившейся после сообщения минэнергетики США о резком росте запасов сырой нефти на прошедшей неделе. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели акции Мечела (MTLR, —3.9%), что может быть связано с заметным сокращением добычи угля в первом полугодии (на 15% год-к-году) дочерней компанией группы, Южным Кузбассом. Сбербанк (SBER) потерял 2.5%, МосБиржа (MOEX) — 2.0%, Сургутнефтегаз (SNGS) — 1.5%.

Фондовые индексы США понизились на 0.5% — 1.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном минусе, азиатские пребывают в среднем в небольшом минусе.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация в области выше 1050 пунктов по индексу РТС. Приостановка ослабления турецкой лиры и сообщения о предстоящем визите заместителя министра торговли КНР в США для переговоров способствуют смягчению опасений инвесторов в отношении развивающихся рынков, в то время как доступная на текущий момент информация о возможных санкциях США в отношении РФ уже по большей части учтена в котировках высоколиквидных бумаг.

Из корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансовых результатов первого полугодия Газпром нефтью (SIBN).

На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне смягчения опасений, связанных с «торговыми войнами», и сопутствующего восстановления «спроса на риск».