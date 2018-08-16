Chevrolet Corvette Z06 теперь можно взять напрокат 

Если вы всегда мечтали о Chevrilet Corvette, а особенно о Z06, но не можете себе позволить 80 000 долларов, чтобы поставить его к себе в гараж, прокатная компания Herz, похоже, нашла решение этой проблемы. В парке компании теперь есть 100 Corvette Z06 в желтом цвете с черными полосками (корпоративные цвета Herz). Собственно, все это неспроста. Таким образом компания решила отметить свой 100-летний юбилей. И, если вы считаете, что аренда 650-сильного спорткара будет стоить дорого, то нет. На удивление, цена вполне гуманная — 199 долларов в день. Конечно, это не включает в себя различные налоги и сборы, которые начинаются от 80 долларов, в зависимости от региона, но это все равно сущие центы. Да, страховка также не входит в цену, но, положа руку на сердце, брать такой мощный заднеприводный спорткар без страховки было бы слишком опрометчиво. Да, и эти автомобили будут доступны не в каждом городе США. Их можно будет арендовать только в Атланте, Бостоне, Чикаго, Далласе, Форт-Лодердейле, Форт-Майерсе, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Сан-Диего, Сан-Франциско и Тампе. Z06 пополнил программу Adrenaline Collection, в которую входят другие масл-кары — Dodge Challenger R/T и Ford Mustang GT. Конечно, Corvette их всех уделывает на раз, однако Dodge и Mustang можно также взять в аренду в Hertz от 130 долларов в день.