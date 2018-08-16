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Китайская инвесткомпания Fosun International купила 20% российской агроплатформы Prod.Center
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Китайская инвесткомпания Fosun International купила 20% российской агроплатформы Prod.Center 

RB.ru 13 минут назад
Финансовые подробности сделки не раскрываются, однако известно, что сделка была закрыта в мае 2018 года, но о ней стало известно только сейчас. По словам представителя AltaIR Capital, чьи фонды — одни из портфельных инвесторов сервиса, в Prod.Center привлечено несколько миллионов евро.
Проект заинтересовал Fosun International своей успешной командой с солидным IT-опытом, а также опытом запуска бизнесов и выхода из венчурных проектов, рассказал Даниленко.
Prod.Center — торговая онлайн-площадка, где идут торги семью видами агропродукцией: свининой, говядиной, птицей, рыбой, молочными продуктами, зерном, овощами и фруктами. Сервис заработал в феврале 2016 года, зарабатывает за счет комиссии от стоимости проданного и поставленного товара, она составляет 0,25%-1% при среднем размере сделки в 20-25 млн рублей. По собственным данным, сейчас с платформой работают около 2,7 тысячи компаний.
На текущий момент покупатели и продавцы проводят расчеты вне платформы, но до конца 2018 года должна появиться возможность по расчетам, логистике, проверке качества и таможенному оформлению, обещает представитель AltaIR Capital.
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