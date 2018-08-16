Глобальная выручка ТВ и видео к 2022 году превысит $559 млрд

Общемировая выручка ТВ, видеоподписок и рекламы будет расти в течение нескольких лет и, по данным Strategy Analytics, ОТТ будет играть большую роль в этом росте.

Новые данные исследовательской компании говорят о том, что к 2022 году глобальная выручка этого рынка превысит $559 млрд, по сравнению с $490 млрд в 2017 году. Затраты на ОТТ видео составят 90% этого роста. Всего расходы потребителей и доход от цифровой видеорекламы в ОТТ сервисах к 2022 году составят $123 млрд

«ОТТ ТВ и видеосервисы будут движущей силой для будущих доходов», — говорит Майкл Гудман, директор ТВ и медиа стратегий Strategy Analytics, в своем заявлении, — «Тем не менее, традиционное ТВ и видеосервисы не должны отчаиваться, так как они продолжат в обозримом будущем получать большую часть потребительских и рекламных бюджетов».

На самом деле, потребительские и рекламные траты на традиционные ТВ и видеопродукты достигнет к 2022 году $435 млрд, и, хотя это всего на 7% больше, чем в 2017 году, это по-прежнему составляет 78% совокупной ТВ и видео выручки.

Прогнозы показывают, что традиционное ТВ растет медленнее, чем ОТТ, которое продолжает подниматься по мере того как кабельные и спутниковые провайдеры теряют подписчиков квартал за кварталом.

Leichtman Research Group заявляет, что ведущие ТВ операторы потеряли 415 тыс. подписчиков в течение второго квартала. Хорошая новость заключается в том, что общие потери второго квартала стали наименьшими за этот отчетный период с 2014 года. А плохая — что 6 кабельных компаний недосчитались за этот квартал почти 275 тыс. подписчиков — в сравнении с 190 тыс. подписчиками во втором квартале 2017 года.

К 2022 году Северная Америка по-прежнему будет крупнейшим рынком ТВ и видео продуктов, с долей 38,7% глобального потребительского и рекламного бюджета на ТВ и видео.

ИСТОЧНИК: FierceVideo