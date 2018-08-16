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В Саратовской области резко сократилось производство стройматериалов
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В Саратовской области резко сократилось производство стройматериалов 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
По данным Саратовстата, за семь месяцев 2018 года индекс промпроизводства увеличился на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом резко упал выпуск строительных материалов. В частности, кирпича строительного на 32%, кирпича керамического на 20%, бетона на 40%, блоков сборных на 8%. Также уменьшилось производство стекла на 8%, блоков оконных на 10%, древесины на 19%.
В основном рост достигнут за счет добычи нефти (+8%), мела (+9%), мясных полуфабрикатов (+50%), где мясо в составе продуктов играет вспомогательную роль.
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