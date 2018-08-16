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Если на рынок нефти перестанет поступать позитив, отметка $70 будет пробита
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Если на рынок нефти перестанет поступать позитив, отметка $70 будет пробита 

Прайм 1 час назад
Вчерашний день был крайне неудачным для российских активов: распродавали как рубль и ОФЗ, так и акции. И причин для этого была масса: укрепляющийся доллар, рухнувшая на 3% нефть, «красная» Америка. Сегодня же с утра внешний фон располагает к покупкам.
Около полупроцента растет пара доллар-евро, нацеливаясь снизу вверх пробить отметку 1,14. Если в ход валютных торгов не вмешается Минфин со своими покупками, то российская валюта вновь уйдет в диапазон 66-66,5 руб за доллар. Но для укрепления ближе к 65 руб за доллар нужны весомые поводы.
Индекс Мосбиржи протестировал вчера поддержку 2250, от которой начались мощные покупки. Сегодня, по крайней мере с утра, они будут продолжены благодаря растущей нефти и прибавляющим около 0,4% фьючерсам на американские индексы, в результате чего ведущий российский индикатор попытается уйти ближе к отметке 2290.
На отскок можно попытаться купить Сбербанк, который сейчас ходит в очень широком коридоре 184-200 руб, а также ГМК «Норникель», который вчера так и не смог продавить поддержку 10920 руб и вполне может пойти в район 11480 руб.
Поддержит рублевые инструменты растущая сейчас более чем на 0,5% нефть. Вчера Минэнерго США опубликовало данные о росте запасов нефти в стране на 6,8 млн баррелей, в то время как рынок прогнозировал снижения показателя на 2,5 млн баррелей. Естественно, что на такой информации нефть свалилась, но протестировать важный уровень 70 долларов за баррель даже не попыталась.
Это говорит о силе нефти и возможном отскоке в район 73 доллара уже сегодня. Но если на рынок углеводородов перестанут поступать позитивные новости, отметка 70 долларов за баррель будет пробита.
Прайм: последние новости
Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,7% Биржи АТР снижаются на напряженности вокруг Турции и слабой статистике из Китая Россия не изменила в июне свой портфель госдолга США - он составил по-прежнему $14,9 млрд
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