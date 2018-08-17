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WSJ: КНР и США могут провести несколько раундов торговых переговоров в ближайшее время
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WSJ: КНР и США могут провести несколько раундов торговых переговоров в ближайшее время 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ФИНАМ
НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. США и Китай ведут работу над подготовкой дорожной карты по снятию взаимных торговых претензий, что предусматривает возможное проведение нескольких раундов переговоров в ближайшие месяцы. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.
По данным издания, стороны планируют найти способ снизить возникшую в последние месяцы напряженность в торговых отношениях и могут для этого провести в последующие месяцы несколько консультаций. Это должно произойти до запланированных на ноябрь встреч президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которые, как ожидается, пройдут в ходе «многосторонних саммитов», отмечает издание, не поясняя, о каких международных форумах может идти речь.
Вероятно, имеются в виду саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Папуа — Новой Гвинее 17-18 ноября, и саммит «двадцатки» (G20) ведущих мировых держав в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря. Ожидается, что Трамп примет участие в обоих мероприятиях.
Ранее сообщалось, что китайская делегация во главе с заместителем министра коммерции КНР Ван Шоувэнем посетит Вашингтон для проведения переговоров по торговым вопросам 22-23 августа.
Си Цзиньпин, по данным источников газеты, заявил должностным лицам, задействованным в переговорах с Вашингтоном, о необходимости попытаться стабилизировать двусторонние отношения между США и КНР как можно скорее. Как сообщает издание со ссылкой на китайских чиновников и экспертов, председатель КНР опасается, что торговые споры с Вашингтоном могут подорвать планы дальнейшего экономического развития Китая и усиления его влияния в мире.
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