WSJ: КНР и США могут провести несколько раундов торговых переговоров в ближайшее время

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. / ТАСС /. США и Китай ведут работу над подготовкой дорожной карты по снятию взаимных торговых претензий, что предусматривает возможное проведение нескольких раундов переговоров в ближайшие месяцы. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По данным издания, стороны планируют найти способ снизить возникшую в последние месяцы напряженность в торговых отношениях и могут для этого провести в последующие месяцы несколько консультаций. Это должно произойти до запланированных на ноябрь встреч президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином , которые, как ожидается, пройдут в ходе «многосторонних саммитов», отмечает издание, не поясняя, о каких международных форумах может идти речь.

Вероятно, имеются в виду саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества , который состоится в Папуа — Новой Гвинее 17-18 ноября, и саммит «двадцатки» (G20) ведущих мировых держав в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря. Ожидается, что Трамп примет участие в обоих мероприятиях.

Ранее сообщалось, что китайская делегация во главе с заместителем министра коммерции КНР Ван Шоувэнем посетит Вашингтон для проведения переговоров по торговым вопросам 22-23 августа.

Си Цзиньпин, по данным источников газеты, заявил должностным лицам, задействованным в переговорах с Вашингтоном, о необходимости попытаться стабилизировать двусторонние отношения между США и КНР как можно скорее. Как сообщает издание со ссылкой на китайских чиновников и экспертов, председатель КНР опасается, что торговые споры с Вашингтоном могут подорвать планы дальнейшего экономического развития Китая и усиления его влияния в мире.