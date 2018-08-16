WSJ: переговоры КНР и США по торговым вопросам пройдут в Вашингтоне 22-23 августа

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. / ТАСС /. Делегация КНР во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем посетит Вашингтон для проведения переговоров по торговым вопросам 22-23 августа. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal. Ранее министерство коммерции КНР сообщало, что такой визит состоится в августе, однако его точная дата не называлась.

Как отмечает издание, китайская делегация посетит Вашингтон по приглашению американской стороны. Это будут первые подобные консультации за более чем два месяца. Они пройдут на более низком уровне, чем предыдущие переговоры, в которых участвовали глава минфина США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, пишет издание.

Делегацию США в этот раз будет возглавлять замминистра финансов страны по международным делам Дэвид Мэлпас. По данным газеты, готовясь к визиту представителей КНР, администрация США составляет список требований к Пекину, в который входит в том числе призыв снизить пошлины и предоставить более открытый доступ к китайскому рынку для иностранных компаний.

По словам источника издания в Белом доме, США готовы к конструктивному обсуждению и надеются, что Пекин выступит на переговорах с «конкретными предложениями». «Мы рассчитываем, что Китай ответит на эти озабоченности», — приводит его слова газета.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что переговоры по вопросам торговли между США и Китаем фактически зашли в тупик в свете обострения торговых споров между странами, введения Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров и ответных мер со стороны КНР.

Торговые споры с Китаем

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его не устраивает дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму $200 млрд для введения тарифов в размере 10%. Он мотивировал данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.