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WSJ рассказал о торговых переговорах между КНР и США
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WSJ рассказал о торговых переговорах между КНР и США 

Газета.Ru 32 минуты назад
Представители США и Китая ведут разработку дорожной карты по снятию взаимных торговых претензий. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Пекин и Вашингтон могут провести несколько раундов торговых переговоров для снижения напряженности в экономических отношения двух стран.
Как отмечается, эти переговоры должны пройти до запланированной на ноябрь встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее СМИ сообщили, что представители Китая и США обсудят торговые вопросы 22 и 23 августа.
Как отмечалось, данные переговоры пройду на территории США.
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