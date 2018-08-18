WSJ рассказал о торговых переговорах между КНР и США

Представители США и Китая ведут разработку дорожной карты по снятию взаимных торговых претензий. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Пекин и Вашингтон могут провести несколько раундов торговых переговоров для снижения напряженности в экономических отношения двух стран.

Как отмечается, эти переговоры должны пройти до запланированной на ноябрь встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином

Ранее СМИ сообщили, что представители Китая и США обсудят торговые вопросы 22 и 23 августа.

Как отмечалось, данные переговоры пройду на территории США.