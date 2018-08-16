Ещё
Ожидается ослабление рубля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.12
76.00
76.27
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.00
–0.11 Золото
1177.52
+0.22 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1370
–0.0215
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Ожидается ослабление рубля 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Ожидаем позитивного открытия российского рынка на фоне роста на 0,3-0,8% фьючерсов на мировые фондовые индексы и MSCI развивающиеся рынки из-за возобновления торговых переговоров между США и Китаем во второй половине августа.
Тогда как Турция на фоне обмена торговыми пошлинами с США в двукратном размере заручилась поддержкой Катара, который может инвестировать в ее экономику до $15 млрд Помимо этого один из финансовых регуляторов Турции сократил лимиты на свопы и обменные операции с кредиторами, что затруднит иностранным фондам заимствовать лиру с целью спекулятивных сделок с этой валютой. Это погасит волну волатильности в лире.
В свою очередь, рубль имеет шансы ослабнуть поскольку уплата страховых взносов прошла, и теперь на горизонте у инвесторов будет ввод санкций США 22 августа против РФ.
Также против развивающихся валют играет укрепление индекса доллара. Розничные продажи в США показали рост относительно прошлого месяца, что дает основание предполагать увеличение расходов населения. Поэтому рынок будет закладывать в котировки доллара увеличение верхнего уровня процентной ставки ФРС США с 2% до 2,25% в сентябре. На этом фоне доллар будет укрепляться.
Прайм: последние новости
Рубль растет в начале торгов четверга, доллар ниже 67 рублей Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,7% В Африке может появиться единая валюта и общий центробанк в 2043 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Сорос предсказал России сущий ад113
Пожили и хватит: дешевой ипотеке в России придет конец26
Россия спрятала госдолг США
Россия перестала снижать долю в госдолге США16
Кремль, дай миллиард: Лукашенко выбивает новый кредит
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение