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На открытии торгов рубль растет к доллару и евро
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На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 36 копеек — до 66,93 рубля.
Курс евро снизился на 23 копейки и составил 76,12 рубля.
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