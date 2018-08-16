Оренбуржцы обменяли в банках более 400 тыс. монет на 2 млн рублей

В Оренбургской области подвели итоги акции «Разбей копилку», которая проходила с 9 по 27 июля. Согласно условиям акции, оренбуржцам предлагалось обменять накопившуюся мелочь на банкноты. Она проводилась в Оренбурге, Орске, Бузулуке и Бугуруслане. Ее участниками стали около 20 коммерческих банков.

По данным регионального отделения Банка России, в акции поучаствовали 2 975 человек. Оренбуржцы предъявили к обмену 411 735 монет на сумму около 2 млн рублей. Это составляет 23,6% от суммы среднемесячной выдачи монет кредитным организациям.

По словам управляющего Отделением по Оренбургской области Уральского ГУ Банка России Александра Стахнюка, основная цель — повышение возвратности монеты в наличный оборот. Предполагается проводить такие акции ежегодно, отметил он.

Напомним, в рамках акции оренбуржцы могли обменять мелочь на памятные 25-рублевые и 100-рублевые банкноты Чемпионат мира по футболу FIFA-2018, банкноты, посвященные Олимпийским играм в Сочи и присоединению Крыма к России.