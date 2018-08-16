Ещё
Россия перестала избавляться от госдолга США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.12
76.00
76.27
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.04
–0.06 Золото
1177.52
+0.22 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1370
–0.0215
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Россия перестала избавляться от госдолга США 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Россия в июне перестала снижать свою долю в ценных бумагах казначейства США (госдолг), следует из отчетности американского Минфина.
По данным ведомства, в июне сумма казначейских бумаг, которыми обладала Россия, не изменилась по сравнению с маем, составив 14,9 миллиарда долларов. Для сравнения, с марта по май Москва избавилась от облигаций на сумму 80 миллиардов долларов.
Ранее эксперты Совета по международным отношениям (CFR) сообщали, что Россия продала не 84 процента казначейских бумаг США, как следовало из отчетности американского Минфина, а гораздо меньше, спрятав порядка 39 процентов облигаций в офшорах в Бельгии и на Каймановых островах.
В середине июля, по информации министерства финансов США, Россия выбыла из списка 33 стран — крупнейших держателей бумаг казначейства США.
В апреле сообщалось, что Москва распродала на сумму 47,5 миллиарда долларов около половины имеющихся американских долговых бумаг. Тогда в рейтинге стран-держателей Россия опустилась с 16-й на 22-ю строчку.
Последние новости
Беспризорный гусь поступил в университет "Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Американец поссорился с женой и врезался в собственный дом на самолете. Видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Сорос предсказал России сущий ад113
Пожили и хватит: дешевой ипотеке в России придет конец26
Россия спрятала госдолг США
Россия перестала снижать долю в госдолге США16
Кремль, дай миллиард: Лукашенко выбивает новый кредит
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение