Россия перестала избавляться от госдолга США

Россия в июне перестала снижать свою долю в ценных бумагах казначейства США (госдолг), следует из отчетности американского Минфина

По данным ведомства, в июне сумма казначейских бумаг, которыми обладала Россия, не изменилась по сравнению с маем, составив 14,9 миллиарда долларов. Для сравнения, с марта по май Москва избавилась от облигаций на сумму 80 миллиардов долларов.

Ранее эксперты Совета по международным отношениям (CFR) сообщали, что Россия продала не 84 процента казначейских бумаг США, как следовало из отчетности американского Минфина, а гораздо меньше, спрятав порядка 39 процентов облигаций в офшорах в Бельгии и на Каймановых островах.

В середине июля, по информации министерства финансов США, Россия выбыла из списка 33 стран — крупнейших держателей бумаг казначейства США.

В апреле сообщалось, что Москва распродала на сумму 47,5 миллиарда долларов около половины имеющихся американских долговых бумаг. Тогда в рейтинге стран-держателей Россия опустилась с 16-й на 22-ю строчку.