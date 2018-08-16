Ещё
Долговой рынок: телекомы оказывали поддержку рынку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.12
76.00
76.27
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.04
–0.06 Золото
1177.52
+0.22 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1370
–0.0215
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Долговой рынок: телекомы оказывали поддержку рынку 

Прайм 39 минут назад
15 августа, в среду, рынок российского корпоративного долга демонстрировал нисходящую динамику на фоне повышенных оборотов. Последние составили 8,4 млрд руб., что на 2/3 выше среднедневных значений за неделю. Падение рынка по большей части было обусловлено негативной динамикой бумаг с дюрацией от года до 2 лет, тогда как более короткие и длинные выпуски торговались в смешанном диапазоне.
Розничный сегмент выглядел хуже рынка, и соответствующие облигации подешевели в среднем на 80-85 б.п. Давление на отрасль оказывал заем Х-5 Финанс БО7 (-1%). Телекомы, в свою очередь, оказывали поддержку рынку, где драйвером роста оказался выпуск СПбТел 07 (+0,4%).
Торговые обороты на рынке внутреннего госдолга составили 58,8 млрд руб. — максимальная величина с 25 июля. ОФЗ потеряли в среднем по 25-30 б.п. Аутсайдерами оказались длинные серии, потерявшие в среднем по 75 б.п. Одни из наиболее ликвидных выпусков ОФЗ-26218 и 26225 подешевели на 1,1%.
На рынке внешнего корпоративного долга единой динамики не сложилось. Неплохо выглядели евробонды Новатэка и отдельные серии телекомов. Выпуски ВЭБа и Сбербанка, в свою очередь, находились под давлением.
Прайм: последние новости
Рубль растет в начале торгов четверга, доллар ниже 67 рублей Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,7% Россия не изменила в июне свой портфель госдолга США - он составил по-прежнему $14,9 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Сорос предсказал России сущий ад113
Пожили и хватит: дешевой ипотеке в России придет конец26
Россия спрятала госдолг США
Россия перестала снижать долю в госдолге США16
Кремль, дай миллиард: Лукашенко выбивает новый кредит
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение