Долговой рынок: телекомы оказывали поддержку рынку

15 августа, в среду, рынок российского корпоративного долга демонстрировал нисходящую динамику на фоне повышенных оборотов. Последние составили 8,4 млрд руб., что на 2/3 выше среднедневных значений за неделю. Падение рынка по большей части было обусловлено негативной динамикой бумаг с дюрацией от года до 2 лет, тогда как более короткие и длинные выпуски торговались в смешанном диапазоне.

Розничный сегмент выглядел хуже рынка, и соответствующие облигации подешевели в среднем на 80-85 б.п. Давление на отрасль оказывал заем Х-5 Финанс БО7 (-1%). Телекомы, в свою очередь, оказывали поддержку рынку, где драйвером роста оказался выпуск СПбТел 07 (+0,4%).

Торговые обороты на рынке внутреннего госдолга составили 58,8 млрд руб. — максимальная величина с 25 июля. ОФЗ потеряли в среднем по 25-30 б.п. Аутсайдерами оказались длинные серии, потерявшие в среднем по 75 б.п. Одни из наиболее ликвидных выпусков ОФЗ-26218 и 26225 подешевели на 1,1%.