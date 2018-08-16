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Россия в июне держала в US Treasuries $14,91 млрд
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Россия в июне держала в US Treasuries $14,91 млрд 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Объем вложений России в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) не изменился в июне после резкого сокращения в апреле и мае.
Россия к концу июня держала в US Treasuries $14,91 млрд, в том числе $9,108 млрд в долгосрочных казначейских бумагах и $5,802 млрд в краткосрочных бумагах, сообщает Минфин США.
Из-за жестких антироссийских санкций вложения России в US Treasuries сократились в апреле почти вдвое с $96,1 млрд до $48,7 млрд В мае показатель уменьшился более чем в три раза до $14,9 млрд Таким образом, Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом в 2013 г. Россия держала в US Treasuries почти $150 млрд
Между тем крупнейший держатель американских долговых обязательств — Китай — сократил вложения в US Treasuries до $1,179 трлн против $1,183 млрд в мае. На втором месте расположилась Япония ($1,03 трлн).
На третьем месте по объему вложений в US Treasuries идет Бразилия ($300,08 млрд), на четвертом — Ирландия ($299,59 млрд), на пятом — Британия ($273,95 млрд). В десятку крупнейших держателей US Treasuries входят также Швейцария, Люксембург, Гонконг, Каймановы острова и Тайвань.
Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries сократился в июне на $48,57 млрд до $6 трлн 158,4 млрд Из этой суммы около $4 трлн принадлежали правительствам или центробанкам различных стран.
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