Ещё
Более 2 тысяч человек водили хороводы на Дворцовой площади Петербурга
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
18.08
$
66.8757
–0.0175
€
76.1848
+0.1272
ММВБ
17.08 16:00
$
67.4500
+0.0350
€
76.8825
–0.0125
Forex
17.08 16:00
$
67.3556
–0.0565
€
76.9525
+0.0569
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.35
$
67.74
€
76.75
€
77.10
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
€
79.85
Индексы и котировки
Brent
72.31
–0.14
Золото
1178.63
+0.04
РТС
1056.08
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1405
–0.0163
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08
Более 2 тысяч человек водили хороводы на Дворцовой площади Петербурга
Sputnik Эстония
19 минут назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Эстония
Яркий и красочный хоровод в славянском стиле, народные песни и игры в ладушки — так прошла акция «хоровод мира» в центре Санкт-Петербурга. Участие в ней приняли более двух тысяч человек.
Читать ещё •••
Sputnik Эстония: последние новости
Китаец подарил роскошный особняк любимой собаке
Комментарии
Ещё 2 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое падение: куда рухнет рубль
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
70
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут
51
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему
973
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце
7
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика
СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика
Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика
Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение