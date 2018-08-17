Более 2 тысяч человек водили хороводы на Дворцовой площади Петербурга

Яркий и красочный хоровод в славянском стиле, народные песни и игры в ладушки — так прошла акция «хоровод мира» в центре Санкт-Петербурга. Участие в ней приняли более двух тысяч человек.