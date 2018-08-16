Аукционы ОФЗ: Минфин продолжит гибко искать подход к полузакрытому первичному рынку

Вчера на мировые финансовые площадки вернулись коррекционные настроения. Неопределенность вокруг ситуации в Турции остается высокой, на нее наслоилось еще и падение сырьевого комплекса (нефть Brent —2.3%, золото —1.6%, медь —4.0%). Валюты развивающихся стран отреагировали ослаблением на 0.3-2.2% против доллара США, а доходность 10-летних гособлигаций в национальных валютах — прибавила 3-7 бп. Российские активы не остались в стороне: курс USD/RUB подрос сразу на 1.5%, а кривая ОФЗ — от 4 до 11 бп по доходности.

Совсем неудивительно, что в подобных условиях первичный аукцион ОФЗ прошел неудачно. Минфину удалось разместить лишь 5.8 млрд руб. из заявленных 10 млрд руб. 4-летнего выпуска 25083. Правда, в этот раз Министерство решило ограничиться премией в 4 бп по доходности над закрытием вторника, тем самым, предпочтя ценовые условия над объемом заимствований.

Мы полагаем, что ведомство продолжит гибко искать подход к полузакрытому первичному рынку. Нельзя, однако, не заметить тот факт, что нахождение курса USD/RUB на отметке 67.0 (средний с начала года 60.3 против заложенного в пересмотренный федеральный бюджет 58.6) автоматически снижает необходимость привлечения нового долга в рамках бюджетного правила.