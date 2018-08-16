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Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле выросла на 3,5%
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Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле выросла на 3,5% 

Прайм 20 минут назад
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в июле, по предварительным данным, вырос на 64 тысячи баррелей в день, или на 3,5%, по сравнению с окончательными данными за июнь, составив 1,911 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).
NPD указывает, что показатель оказался на 1,6% ниже прогноза организации на уровне 1,943 миллиона баррелей в день.
Согласно итоговым данным за июнь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,847 миллиона баррелей в день.
Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в июле составил 1,525 миллиона баррелей нефти в день, что на 2,7% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 357 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 29 тысяч баррелей в сутки.
Согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в июле газа составил 348,6 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 6% выше прогноза NPD.
Норвегия является крупнейшей нефтегазодобывающей страной в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.
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