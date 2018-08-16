Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле выросла на 3,5%

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в июле, по предварительным данным, вырос на 64 тысячи баррелей в день, или на 3,5%, по сравнению с окончательными данными за июнь, составив 1,911 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 1,6% ниже прогноза организации на уровне 1,943 миллиона баррелей в день.

Согласно итоговым данным за июнь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,847 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в июле составил 1,525 миллиона баррелей нефти в день, что на 2,7% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 357 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 29 тысяч баррелей в сутки.

Согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в июле газа составил 348,6 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 6% выше прогноза NPD.