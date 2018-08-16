Ещё
«МегаФон» нашел замену доллару на случай санкций США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.12
76.00
76.27
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.00
–0.11 Золото
1177.52
+0.22 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1370
–0.0215
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

«МегаФон» нашел замену доллару на случай санкций США 

Вести Экономика 18 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». "МегаФон" может начать рассчитываться с поставщиками в гонконгских долларах и китайских юанях, компания выработала соответствующие варианты на случай введения санкций США, заявил финансовый директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
"Мы все субъекты макроэкономики. Если США введут санкции в отношении госдолга России, то пострадают все компании без исключения. Если введут санкции в отношении крупных финансовых учреждений России, ограничения на валютные расчеты и валютообменные операции, то мы тоже пострадаем. Мы давно отработали опциональные варианты расчетов с поставщиками в корзине альтернативных валют, включая гонконгский доллар, евро и китайский юань, дабы обеспечить непрерывность бизнеса", — отметил Вермишян.
Чистая прибыль «МегаФона» увеличилась во II квартале на 11,5% до 6,15 млрд руб. Выручка выросла на 5,1% до 81,94 млрд руб. Выручка от предоставления услуг мобильной связи увеличилась на 4,6% до 68,31 млрд руб., от предоставления услуг мобильной передачи данных — на 12,7% до 24,6 млрд руб.
Долг компании составил к 30 июня 214,74 млрд руб. (— 7,4% к показателю на 31 марта).
Вести Экономика: последние новости
JP Morgan: Трамп может попытаться намеренно ослабить доллар в торговой войне Прогноз: нефть заглянет дальше Трампа Кризис в отношениях Турции с США ставит под угрозу военные связи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Сорос предсказал России сущий ад113
Пожили и хватит: дешевой ипотеке в России придет конец26
Россия спрятала госдолг США
Россия перестала снижать долю в госдолге США16
Кремль, дай миллиард: Лукашенко выбивает новый кредит
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение