«МегаФон» нашел замену доллару на случай санкций США

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». "МегаФон" может начать рассчитываться с поставщиками в гонконгских долларах и китайских юанях, компания выработала соответствующие варианты на случай введения санкций США, заявил финансовый директор «МегаФона» Геворк Вермишян

"Мы все субъекты макроэкономики. Если США введут санкции в отношении госдолга России, то пострадают все компании без исключения. Если введут санкции в отношении крупных финансовых учреждений России, ограничения на валютные расчеты и валютообменные операции, то мы тоже пострадаем. Мы давно отработали опциональные варианты расчетов с поставщиками в корзине альтернативных валют, включая гонконгский доллар, евро и китайский юань, дабы обеспечить непрерывность бизнеса", — отметил Вермишян.

Чистая прибыль «МегаФона» увеличилась во II квартале на 11,5% до 6,15 млрд руб. Выручка выросла на 5,1% до 81,94 млрд руб. Выручка от предоставления услуг мобильной связи увеличилась на 4,6% до 68,31 млрд руб., от предоставления услуг мобильной передачи данных — на 12,7% до 24,6 млрд руб.

Долг компании составил к 30 июня 214,74 млрд руб. (— 7,4% к показателю на 31 марта).