Forbes (США): Россия и Китай пытаются убить доллар?

В последнее время предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы заменить доллар в качестве резервной валюты. Как предполагает Forbes Трамп , возможно, был бы весьма доволен, если бы торговый дефицит снизился из-за того, что доллар перестал быть международной резервной валютой, однако в ближайшее время это, судя по всему, не произойдет.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник заявил, что такие страны как Иран, Турция и Россия, против которых введены санкции, могут начать проводить расчеты в национальных валютах. Он также предположил, что дни американского доллара как мировой резервной валюты могут быть сочтены.

Возможно, больше всего подобный вариант порадует президента Дональда Трампа. И вот почему.

В 1950-х годах экономист из Йельского университета Роберт Тиффин (Robert Tiffin) заявил: если валюта какой-то страны является международной резервной валютой, то тогда у нее нет другого выбора, кроме как иметь дефицит по текущим операциям. Если находится замена, как это произошло с долларом, заменившим британский фунт стерлингов в 1920-е годы, то становится более вероятным наличие у этой страны активного сальдо торгового баланса, а Трамп заявил, что именно к этому он и стремится.

Причина проста — торгующие нации во всем мире должны аккумулировать доллары для того, чтобы использовать их в торговле друг с другом. Когда Китай покупает нефть у Ирана, он платит в американских долларах. Поэтому получается так, что больше долларов уходит из Соединенных Штатов, чем приходит, и — вот удача! — вы имеете большой дефицит по текущим операциям.

С другой стороны, доллар в качестве международной резервной валюты создает ситуацию, которая называется «монетарный сеньораж» (monetary seignorage), и это именно то, что зарабатывает правительство Соединенных Штатов из-за того, что все эти доллары обращаются за границей. Печатание денег почти ничего не стоит, однако Китай, Россия и все остальные оплачивают полную цену товарами и услугами, поскольку они используют американские банкноты.

В последнее время предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы заменить доллар в качестве резервной валюты — Китай даже подвергает критике международную роль доллара и считает американскую валюту одной из причин финансового кризиса 2008 года. Проблема в том, что ни одна другая валюта не сделала шага вперед в качестве хорошей замены.

Что же изменилось? Превращение Вашингтоном доллара в оружие. Когда Трамп вновь ввел санкции против Ирана на прошлой неделе, он предупредил, что все компании, осуществляющие сделки с иранцами в долларах, также станут объектами для санкций. Некоторые российские компании тоже находятся под американскими санкциями.

Хотя это несколько другой вопрос, но Турция тоже недовольна тем, что Трамп в своем твите на прошлой неделе объявил об удвоении тарифов на импорт турецкой стали, что вызвало обрушение лиры, турецкой валюты, больше чем на 20% по отношению к американскому доллару. Это привело повсюду к стремительному выходу инвесторов из валют стран с развивающимися экономиками.

Лавров во время своего визита в Турцию заявил на пресс-конференции, что «односторонние меры экономического принуждения» незаконны в международных делах — ссылка на американские санкции. Он также отметил, что преодолеть «эти противоправные барьеры и ограничения» можно за счет «использования национальных валют во взаимной торговле».

По словам Лаврова, Россия уже использует местные валюты в торговле с Китаем, и некоторые другие страны тоже рассматривают подобный вариант. Китай активно занимается заключением торговых сделок в своей собственной валюте, в женьминьби.

«Я уверен в том, что подобное злоупотребление ролью доллара в качестве мировой резервной валюты, приведет к тому, что роль его будет ослабевать и падать», — подчеркнул Лавров.

«Все больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будут на всякий случай уходить от доллара и полагаться на более надежных, более договороспособных партнеров с точки зрения использования их валюты», — добавил Лавров.

Хотя Лавров, возможно, прав, пока использование национальных валют дальне не идет. Будут ли, к примеру, китайские трейдеры довольны, принимая турецкие лиры в качестве оплаты за проставленные по морю товары, если они знают, что эта валюта будет стоить значительно меньше к тому времени, когда торговые суда достигнут пункта своего назначения?

Это немного напоминает то, как английский язык стал лингва франка международного бизнеса. Хотя им это может и не нравиться, все чаще можно слышать, как китайские бизнесмены в беседах со своими немецкими и французскими коллегами, говорят по-английски. То же самое относится к доллару: он безопасен, надежен и легко обменивается».

Таким образом, Трамп, возможно, был бы весьма доволен, если бы торговый дефицит снизился из-за того, что доллар перестал быть международной резервной валютой, однако в ближайшее время это, судя по всему, не произойдет.