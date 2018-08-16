«Вечный» суборд ВТБ продолжает расти быстрее рынка

Вчера российские суверенные еврооблигации начали день в позитивном ключе и сумели немного подрасти в цене. Однако днем ситуация переменилась — негативные настроения вновь охватили рынки, и спрос на рисковые активы стал падать, в результате чего суверенные евробонды большинства стран развивающихся рынков вновь оказались под давлением. Российские бумаги начали заметно снижаться в цене лишь вечером, и после публикации данных по запасам нефти в США падение ускорилось. В то же время доходность UST10, несмотря на хорошую статистику в США, значительно опустилась. Таким образом, российские бумаги растеряли весь утренний прирост, и к концу дня длинные бумаги просели на 0,4–0,5 п.п. от номинала, а среднесрочные — на 0,2 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой в среднем выросли на 3 б.п. Пятилетний CDS-спред России расширился на 5 б.п. до 164 б.п.