«Яндекс» не может найти продавца для «Яндекс. Телефона» в России

«Яндекс» испытывает трудности с поиском продавцов для своего будущего смартфона, который должен выйти под названием «Яндекс. Телефон». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в отрасли. Причина, по которой отечественный поисковик не может договориться с ритейлерами, заключается в их высоких наценках на товар.

«Яндекс» хочет продавать смартфон по минимально возможной цене, чему препятствуют высокие наценки ритейлеров, рассказал собеседник «Ведомостей» . По его словам, изначально планировалось, что аппарат поступит в продажу за 14 990 рублей, однако по мере ослабления курса рубля было решено поднять цену до 16 990 рублей.

«Яндекс. Телефон» — купить

Как заявляют люди, близкие к «Яндексу», компания согласна на наценку в размере от 3-5 до 8% от его розничной цены. Такая маржинальность не устраивает большинство представителей рынка, поскольку приемлемый показатель для такого типа устройств — 30% и выше, говорит отраслевой аналитик, с которым поговорили «Ведомости».

Другой причиной, по которой ритейлеры отказываются от «Яндекс. Телефона», является небольшой объем поставок. Так, первая партия будет насчитывать не более 20 тысяч аппаратов. Эта цифра катастрофически мала, если учесть, что ежегодно удается реализовать порядка 20-30 миллионов смартфонов той же категории.

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