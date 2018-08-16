Совместное предприятие QIA и Glencore оценило долю в «Роснефти» в €7,4 млрд

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». QHG Oil Ventures, совместное предприятие суверенного фонда Катара (QIA) и швейцарской Glencore, оценило 14,16% акций "Роснефти" , которое оно продает, в €7,4 млрд Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовый отчет QHG.

Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY

В рамках сделки QIA купит 14,16% акций российского энергетического гиганта у QHG по цене €4,94 за акцию. Однако, поскольку QIA уже косвенно владеет частью акций через совместное предприятие, неясно, сколько фонд заплатит за пакет.

Компания QHG Oil Ventures была создана суверенным фондом Катара и Glencore в 2016 году для инвестиций в «Роснефть» и приобрела 19,5% акций российской компании за €10,2 млрд Согласно сообщению QHG, стоимость доли совместного предприятия в «Роснефти» сейчас оценивается в €10,4 млрд, что означает, что она мало изменилась за два года.

Финансовый отчет QHG Oil Ventures, который охватывает период с 8 декабря 2016 года по 31 мая 2018 года, показал, что ее прибыль за это время составила более €672 млн, в основном за счет дивидендов «Роснефти».

Как сообщали «Вести. Экономика», ранее планировалось, что 14,16% акций «Роснефти» у Glencore и QIA купит китайский конгломерат CEFC China Energy Co.

Однако эта сделка столкнулась с проблемами, после того как основатель и председатель совета директоров CEFC China Energy Е Цзяньмин оказался под следствием в Китае по подозрению в экономических преступлениях.

В конечном счете катарский фонд согласился стать постоянным владельцем доли в «Роснефти», соглашение о продаже было заключено в мае.

QHG ожидает, что сделка будет закрыта к концу этого года, следует из финансовой отчетности компании.

В итоге QIA будет владеть долей в 18,93% акций «Роснефти», у Glencore будет 0,57%.