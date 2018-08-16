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Совместное предприятие QIA и Glencore оценило долю в «Роснефти» в €7,4 млрд
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Совместное предприятие QIA и Glencore оценило долю в «Роснефти» в €7,4 млрд 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». QHG Oil Ventures, совместное предприятие суверенного фонда Катара (QIA) и швейцарской Glencore, оценило 14,16% акций "Роснефти", которое оно продает, в €7,4 млрд Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовый отчет QHG.
Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY
В рамках сделки QIA купит 14,16% акций российского энергетического гиганта у QHG по цене €4,94 за акцию. Однако, поскольку QIA уже косвенно владеет частью акций через совместное предприятие, неясно, сколько фонд заплатит за пакет.
Компания QHG Oil Ventures была создана суверенным фондом Катара и Glencore в 2016 году для инвестиций в «Роснефть» и приобрела 19,5% акций российской компании за €10,2 млрд Согласно сообщению QHG, стоимость доли совместного предприятия в «Роснефти» сейчас оценивается в €10,4 млрд, что означает, что она мало изменилась за два года.
Финансовый отчет QHG Oil Ventures, который охватывает период с 8 декабря 2016 года по 31 мая 2018 года, показал, что ее прибыль за это время составила более €672 млн, в основном за счет дивидендов «Роснефти».
Как сообщали «Вести. Экономика», ранее планировалось, что 14,16% акций «Роснефти» у Glencore и QIA купит китайский конгломерат CEFC China Energy Co.
Однако эта сделка столкнулась с проблемами, после того как основатель и председатель совета директоров CEFC China Energy Е Цзяньмин оказался под следствием в Китае по подозрению в экономических преступлениях.
В конечном счете катарский фонд согласился стать постоянным владельцем доли в «Роснефти», соглашение о продаже было заключено в мае.
QHG ожидает, что сделка будет закрыта к концу этого года, следует из финансовой отчетности компании.
В итоге QIA будет владеть долей в 18,93% акций «Роснефти», у Glencore будет 0,57%.
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