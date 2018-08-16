Торговый дефицит Индии в июле достиг рекордного уровня за 5 лет

Нью-Дели, 16 августа / Синьхуа / — По последним официальным данным, дефицит торгового баланса Индии в июле увеличился до 18,02 млрд долларов, достигнув нового максимума за последние пять лет.

Согласно статистике, экспорт из Индии в июле вырос на 14,32 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года до 25,77 млрд долларов, а импорт — на 28,81 проц., составив 43,79 млрд долларов.

Дефицит торгового баланса Индии в июне равнялся 16,6 млрд долларов. По мнению аналитиков, главная причина увеличения торгового дефицита состоит в значительном росте импорта нефти. —0—