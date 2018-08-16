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Торговый дефицит Индии в июле достиг рекордного уровня за 5 лет
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Торговый дефицит Индии в июле достиг рекордного уровня за 5 лет 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 16 августа /Синьхуа/ — По последним официальным данным, дефицит торгового баланса Индии в июле увеличился до 18,02 млрд долларов, достигнув нового максимума за последние пять лет.
Согласно статистике, экспорт из Индии в июле вырос на 14,32 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года до 25,77 млрд долларов, а импорт — на 28,81 проц., составив 43,79 млрд долларов.
Дефицит торгового баланса Индии в июне равнялся 16,6 млрд долларов. По мнению аналитиков, главная причина увеличения торгового дефицита состоит в значительном росте импорта нефти. —0—
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