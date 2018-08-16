Ещё
В июне Китай сократил вложения в покупку облигаций госзайма США на 4,4 млрд долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
67.04
75.92
76.22
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
70.70
–0.18 Золото
1179.91
–0.06 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1373
–0.0213
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

В июне Китай сократил вложения в покупку облигаций госзайма США на 4,4 млрд долларов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 16 августа /Синьхуа/ — Согласно данным, опубликованным в среду Министерством финансов США, в июне 2018 года Китай сократил объем закупок облигаций американского госзайма на 4,4 млрд долларов, но остался крупнейшим государством-кредитором США.
В июне общий объем купленных КНР облигаций американского госзайма составил 1,1787 трлн долларов, что стало самым низким уровнем за последние четыре месяца. В июне Япония сократила объем закупок облигаций американского госзайма на 18,4 млрд долларов, сократив свой пакет до 1,0304 трлн долларов — это рекордно низкий показатель за более чем шесть лет.
По состоянию на конец июня, общий объем американских казначейских обязательств, находящихся у главных иностранных кредиторов США, составил около 6,2114 трлн долларов, что ниже скорректированного показателя предыдущего месяца, составившего примерно 6,2125 трлн долларов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Четыре горняка погибли в результате выброса угля и газа на шахте в Юго-Западном Китае ВВП Казахстана за 7 месяцев вырос на 4 процента Российские авиакомпании в июле увеличили пассажироперевозки на 6,3 процента
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Сорос предсказал России сущий ад156
Пожили и хватит: дешевой ипотеке придет конец65
Появился новый способ обмана россиян4
Россия спрятала госдолг США89
Рубль развернулся к росту32
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение