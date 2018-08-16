В июне Китай сократил вложения в покупку облигаций госзайма США на 4,4 млрд долларов

Вашингтон, 16 августа / Синьхуа / — Согласно данным, опубликованным в среду Министерством финансов США , в июне 2018 года Китай сократил объем закупок облигаций американского госзайма на 4,4 млрд долларов, но остался крупнейшим государством-кредитором США.

В июне общий объем купленных КНР облигаций американского госзайма составил 1,1787 трлн долларов, что стало самым низким уровнем за последние четыре месяца. В июне Япония сократила объем закупок облигаций американского госзайма на 18,4 млрд долларов, сократив свой пакет до 1,0304 трлн долларов — это рекордно низкий показатель за более чем шесть лет.

По состоянию на конец июня, общий объем американских казначейских обязательств, находящихся у главных иностранных кредиторов США, составил около 6,2114 трлн долларов, что ниже скорректированного показателя предыдущего месяца, составившего примерно 6,2125 трлн долларов. —0—