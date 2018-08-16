Минтранс предложил субсидии авиакомпаниям из-за роста топливных расходов: позитивно для «Аэрофлота»

По сообщениям СМИ, министерство транспорта направило в правительство и Минфин предложение компенсировать часть топливных затрат российских авиакомпаний в связи с ростом цен на авиакеросин. Размер компенсаций должен составить 22,5 млрд руб.

Рентабельность авиакомпаний под давлением вследствие опережающего роста топливных затрат. Из-за повышающихся цен на авиакеросин, которые коррелируют с котировками нефти, топливные расходы авиаперевозчиков растут опережающими темпами, оказывая давление на рентабельность бизнеса. При этом ослабление рубля и эластичность спроса на авиаперевозки по цене ограничивают возможности авиакомпаний переложить рост затрат на потребителя. Так, в 1 кв. 2018 г. топливные расходы Группы Аэрофлот увеличились на 24% год к году до 34 млрд руб., тогда как выручка от авиаперевозок — лишь на 11%.

Позитивно для котировок. Предложение Минтранса еще не принято, и вопросы о целесообразности, сроках, объеме и механизме компенсаций будут рассматриваться в правительстве. На данном этапе вероятность принятия положительного решения оценить сложно. Если предположить, что предложение получит одобрение и что половина от предлагаемого объема субсидий будет предоставлена Группе Аэрофлот, то эта часть составляет около 9% от текущей рыночной капитализации авиакомпании. Новость позитивна для котировок Аэрофлота.