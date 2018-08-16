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Небольшая вероятность повышения ставки ЦБ на среднесрочном горизонте уже отражена в ценах ОФЗ
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Небольшая вероятность повышения ставки ЦБ на среднесрочном горизонте уже отражена в ценах ОФЗ 

Прайм 1 час назад
Коррекция в российских бумагах вчера продолжилась. Рынок открылся в минусе, и в течение дня давление постепенно усиливалось. При этом оборот в секции суверенного долга на МосБирже достиг 50,8 млрд руб. против 20,9 млрд руб. в среднем за последний месяц. Резкое увеличение оборотов, как мы полагаем, было вызвано возросшей активностью иностранных инвесторов. Львиная доля сделок пришлась на средний сегмент кривой. Среднесрочные и короткие выпуски вчера смотрелись слабее, закрывшись ростом доходностей примерно на 10 бп, в то время как длинные бумаги прибавили в доходности лишь 6–7 бп. В результате кривая приобрела еще более плоскую форму: спреды на отрезках 5–10 и 2–10 лет сузились до 12 бп и 50 бп соответственно.
Итоги вчерашнего аукциона по размещению ОФЗ-25083 оставили неоднозначное впечатление. С одной стороны, объем заявок (20,1 млрд руб.) вдвое превысил предложение, однако в результате Минфин продал всего 5,8 млрд руб. бумаг по средней ставке 8,15%. Судя по всему, Минфин решил следовать тому же консервативному подходу, что и на прошлой неделе, и не предоставлять инвесторам премию. Во вторник ОФЗ-25083 закрылся с доходностью 8,14%. Однако к концу вчерашней сессии доходность выпуска приблизилась к 8,25%.
Флоутеры опередили рынок (ОФЗ-29006 укрепился на 0,2 пп), в то время как индексируемые на инфляцию выпуски закрылись в небольшом минусе. Показатель вмененной инфляции повысился на 7 бп, до 5,36%. Мы полагаем, что последние тенденции — уплощение кривой ОФЗ и рост спроса на флоутеры — обусловлены опасениями инвесторов относительно потенциального ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. По нашим оценкам, небольшая вероятность повышения ключевой ставки на среднесрочном горизонте уже отражена в ценах российских бумаг.
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