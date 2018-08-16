Ещё
«Мегафон» представил хорошие показатели за II квартал по МСФО
Далее:
Читайте также:
Ещё
Появился новый способ обмана россиян
Появился новый способ обмана россиян
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
67.04
75.92
76.22
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
70.76
–0.10 Золото
1179.91
–0.06 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1373
–0.0213
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

«Мегафон» представил хорошие показатели за II квартал по МСФО 

Прайм 1 час назад
Представленная МегаФоном отчетность производит хорошее впечатление. На показатели компании позитивно повлияла набирающая силу тенденция к восстановлению рынка и позитивный эффект от чемпионата мира по футболу. После того как 9 июня была закрыта сделка, в рамках которой было создано СП, МегаФон перестал отражать показатели Mail.ru Group в своей консолидированной отчетности, поэтому мы сейчас анализируем только результаты телекоммуникационного бизнеса.
Выручка увеличилась на 5,1% и составила 81,94 млрд руб., причем ее динамика была позитивной как в беспроводном сегменте (плюс 4,6%), так и в сегменте фиксированной связи (плюс 21,8%). Продажи мобильных устройств снова упали (на 7,3%) в результате сокращения собственной розничной сети. EBITDA (по новым стандартам МСФО) выросла на 5,5% — до 32,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 11,5% — до 6,1 млрд руб. Капиталовложения по итогам второго квартала составили 16,2 млрд руб., что соответствует 19,7% выручки. Чистый долг по состоянию на 30 июня составил 214,7 млрд руб.
Компания подтвердила свои прогнозы: выручка останется на уровне прошлого года, а капвложения будут в пределах 75-80 млрд руб.
Телефонная конференция компании начнется в 18:00 по московскому времени. В ходе телефонной конференции следует обратить внимание на предварительные итоги выкупа акций, который завершится 22 августа, и на то, как МегаФон прокомментирует предстоящий делистинг с Лондонской фондовой биржи, а также понижение листинга на Московской бирже. Нам также хотелось бы услышать комментарии компании об усилившейся в последнее время ценовой конкуренции, говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.
Прайм: последние новости
Рубль растет в начале торгов четверга, доллар ниже 67 рублей Биржи АТР снижаются на напряженности вокруг Турции и слабой статистике из Китая Рынок акций стабилизировался, ОФЗ по-прежнему продают
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появился новый способ обмана россиян5
Как Сорос предсказал России сущий ад156
Пожили и хватит: дешевой ипотеке придет конец65
Россия спрятала госдолг США89
Рубль развернулся к росту
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение