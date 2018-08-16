Сетевые компании: все решают дивиденды

Мы начинаем освещение компании Россети и ее основной «дочки» ФСК ЕЭС . Инвестиционная привлекательность российских сетевых компаний почти полностью определяется дивидендными выплатами, поэтому мы считаем, что для инвесторов больший интерес представляет фактический источник денежных средств, т. е. дочерняя компания, а не холдинг. По нашему мнению, ФСК ЕЭС может и дальше повышать дивидендные выплаты, однако потенциал роста ее акций ограничен, и потому мы даем рекомендацию ДЕРЖАТЬ и устанавливаем целевую цену на уровне 0,17 руб. за акцию. Что же касается Россетей, то, принимая во внимание дивидендную политику компании, мы полагаем, что размер ее дивидендных выплат будет зависеть в первую очередь от объема финансовой поддержки, которую компания предоставит своим «дочкам». Мы полагаем, что эта поддержка останется значительной, поэтому с точки зрения дивидендов акции Россетей непривлекательны для инвесторов. Мы даем рекомендацию ПРОДАВАТЬ обыкновенные и привилегированные акции компании и устанавливаем целевую цену для этих бумаг на уровнях соответственно 0,58 руб. и 1,30 руб.

У Россетей больше рисков для бизнеса… Мы полагаем, что у бизнеса МРСК (которые входят в холдинг Россети) больше рисков, чем у ФСК ЕЭС. Во-первых, у распределительных сетевых компаний выше доля платежей за электроэнергию от конечных потребителей, во-вторых, у них выше риски, связанные с взиманием платежей, и, в-третьих, они сильнее зависят от перекрестного субсидирования. Кроме того, у МРСК есть контракты, которые обязывают их присоединять потребителей к сети, даже если расходы, которые несет компания, выше, чем плата пользователей за это присоединение.

…и ниже дивидендная доходность. Более высокие риски МРСК не приводят к повышению дивидендной доходности Россетей. В настоящее время дивидендная доходность ФС ЕЭС составляет 9%, тогда как, по нашим оценкам, у Россетей она равна 2% по обыкновенным акциям и 8% — по привилегированным.

Мы отдаем предпочтение акциям ФСК ЕЭС… Учитывая более низкие риски и более высокую дивидендную доходность, мы считаем бумаги ФСК ЕЭС более привлекательным выбором в секторе. Наша модель, рассчитанная по методу дисконтирования дивидендов (DDM), предполагает потенциал роста котировок на 10%, поэтому мы даем рекомендацию ДЕРЖАТЬ. В то же время мы рекомендуем ПРОДАВАТЬ обыкновенные и привилегированные акции Россетей, у которых потенциал снижения, по нашим оценкам, составляет соответственно 21% и 10%.

… однако не даем рекомендации Покупать. Наша оценка по-прежнему указывает на ограниченный потенциал роста. Отметим также, что дивидендная политика ФСК ЕЭС предусматривает формальное ограничение выплат, а финансовые результаты компании могут оказаться слабее ожиданий с учетом прогнозов, которые она недавно представила, когда повысила оценку капиталовложений.