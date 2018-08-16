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Рубль продолжает расти к доллару и евро на улучшении внешнего фона
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Рубль продолжает расти к доллару и евро на улучшении внешнего фона 

Прайм 53 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает расти с начала торгов к доллару и евро на улучшении внешнего фона вызванного, в частности, ростом цены на нефть и стабилизацией на развивающихся рынках, отмечают эксперты рынка.
Курс доллара расчетами «завтра» на 11.19 мск четверга снижался на 39 копеек — до 66,91 рубля, курс евро — на 25 копеек — до 76,1 рубля, также следует из данных Московской биржи. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,42% — до 71,06 доллара за баррель.
"Сегодня позитивный фон. Опасения по поводу распространения турецкого кризиса на другие рынки снизились, после того как Катар пообещал инвестировать 15 миллиардов долларов в экономику Турции, что поддержало лиру. Сообщения о планах новых переговоров США и Китая по торговым вопросам в конце месяца также поддержали настроения инвесторов, дав надежду, хотя и слабую, на то, что эскалации напряженности удастся избежать", — говорит аналитик «БКС Глобал Маркетс» Марк Брэдфорд.
Рубль укрепился к доллару и евро, чему способствовала подрастающая нефть, прокомментировала агентству «Прайм» заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. Аналитик ожидает, что сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в коридоре 66,5-67,3 рубля, а пара евро/рубль проведет день в границах 75,0-76,5 рубля.
"С начала торгового дня российская валюта укрепляется, что обусловлено, во-первых, ослабевающим долларом США в мире. Коррекция по USD в четверг уже составила 0,5%. Во-вторых, оптимизм по рублю уместен на фоне предстоящей встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель. Политический шаг важен, как и прошлая встреча Путина и Трампа. На итоги диалога валютные спекулянты могут опираться не только сегодня, но и до конца следующей недели, если поступит умеренный оптимизм касательно отношений Еврозоны и России", — говорит ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.
Санкционное давление со стороны США, более вероятно, станет основным вопросом для обсуждения двух лидеров стран. Для рубля в паре с долларом это сулит поход на уровень 65,5, а для рубля в паре с евро возможна перспектива снижения к уровню 74,6, отмечает Сальникова.
Прайм: последние новости
Рубль растет в начале торгов четверга, доллар ниже 67 рублей Российский рынок акций снижается по основным индексам на 0,15–0,33% Индекс МосБиржи откроется заметным повышением в 0,5%, до 2295-2300 п
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