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Решение РФ не сокращать в июне вложения в госдолг США рационально, считают эксперты
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Решение РФ не сокращать в июне вложения в госдолг США рационально, считают эксперты 

Прайм 33 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Илья Нестеров, Елена Лыкова. Решение России не продолжать в июне сокращение вложений в госдолг США опрошенные агентством «Прайм» эксперты называют рациональным: так данные бумаги приносят доход; тем не менее, вынужденная диверсификация приводит к сокращению стоимости золотовалютных резервов.
Согласно опубликованным в среду данным американского министерства финансов, Россия не изменила в июне 2018 года свой портфель гособлигаций США — он остался по-прежнему на уровне 14,9 миллиарда долларов.
При этом в мае вложения России в госдолг США сократились до минимума с 2007 года. За один только месяц портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое. Как следствие, Москва выбыла из списка крупнейших держателей американского долга.
НУЖНЫ ДОЛЛАРЫ
"Портфель не изменился, так как наши финансовые и монетарные власти хотят иметь сбережения на будущее в долларах, причем эти сбережения приносят доход. В контексте обвала рубля и роста доллара это решение можно назвать рациональным", — считает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. На ее взгляд, продажа пакета казначейских облигаций США была вызвана желанием сокращения влияния политических рисков на вложения в госдолг Штатов.
По ее мнению, в настоящее время риски сокращены, но преимущества от владения американскими облигациями надо использовать. «При этом некоторые западные СМИ пишут, что Россия в прошлые месяцы не продавала свой пакет казначейских облигаций США, а только вывела его в офшоры, именно для целей защиты от санкций и из-за нежелания расставаться с выгодным долларовым вложением. Но эта информация пока официальных подтверждений не нашла ни в России, ни в минфине США», — отметила она.
Гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев обращает внимание на то, что до конца все условия, ограничения и возможности Банка России по операциям и местам хранения активов, в которые вложены международные резервы, неизвестны.
"Мы не знаем даже точной структуры ЗВР по видам, датам до погашения и рискам активов. Отсюда все выводы, которые делают эксперты, могут оказаться неверными или однобокими", — говорит он.
СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ДРУГИХ АКТИВОВ
Тем не менее, по его словам, вынужденная диверсификация приводит к сокращению стоимости в долларах международных резервов. Так, золото за последние четыре месяца подешевело в долларах на 13,5%, евро от январских максимумов подешевело на 9% к доллару, юань, который тоже есть у ЦБ РФ, упал на 10% к доллару, и тенденция эта будет продолжаться до тех пор, пока ФРС США повышает ставки и сокращает активы в ценных бумагах на своем балансе.
"Банк России вынуждено сокращает вложения в долларовые финансовые инструменты, но рискует оказаться под огнем критики из-за падения стоимости недолларовых активов", — считает Лосев.
Оставшиеся вложения РФ в госдолг США в размере 14,9 миллиарда долларов, предполагает Лосев, могут быть краткосрочными бумагами, которые скоро будут погашены, поэтому нет смысла платить лишние комиссии за сделки и депозитарные переводы.
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