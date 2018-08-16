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«Газпром нефть» в I полугодии увеличила добычу нефти в Ираке и иракском Курдистане на 26,7%
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«Газпром нефть» в I полугодии увеличила добычу нефти в Ираке и иракском Курдистане на 26,7% 

Rambler News Service 21 минуту назад
«Газпром нефть» увеличила в январе — июне 2018 года добычу нефти в Ираке (месторождение Бадра) и иракском Курдистане на 26,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 760 тыс. тонн, говорится в финансовом отчете компании по МСФО.
В I полугодии 2017 года этот показатель составлял 600 тыс. тонн.
Добыча нефти на Бадре и в Курдистане в I квартале 2018 года составила 330 тыс. тонн, во II квартале — 430 тыс. тонн.
Месторождение Бадра расположено на территории провинции Васит на востоке Ирака. По предварительным оценкам, геологические запасы Бадры составляют 3 млрд баррелей нефти. Проект разработки рассчитан на 20 лет с возможной пролонгацией на пять лет. Коммерческая добыча на месторождении началась в 2014 году.
Контракт с правительством Ирака на разработку месторождения предусматривает компенсацию инвесторам понесенных затрат, а затем выплату вознаграждения в размере $5,5 за каждый баррель добытой нефти. Контракт подписан в январе 2010 года консорциумом в составе российской «Газпром нефти» (оператор проекта с долей 30%), иракской государственной Oil Exploration Company (25%), корейской Kogas (22,5%), малайзийской Petronas (15%), турецкой ТРАО (7,5%).
В Курдском автономном районе Ирака «Газпром нефть» через дочернюю Gazprom Neft Middle East ведет работу на проектах Garmian и Shakal. От освоения ещё одного блока — Halabja — было принято решение отказаться по результатам сейсморазведки, проведенной в 2016 году.
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