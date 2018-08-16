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Розничные продажи в Великобритании в июле превысили прогнозы
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Розничные продажи в Великобритании в июле превысили прогнозы 

Вести Экономика 23 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Розничные продажи в Великобритании в июле превзошли ожидания аналитиков, поскольку жаркая погода и скидки в магазинах побуждали британцев совершать покупки, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/HANNAH MCKAY
Объем розничных продаж в Великобритании в июле увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,5% в июне, показали данные Национального статистического управления (ONS). Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,2%.
В годовом выражении розничные продажи выросли на 3,5% после увеличения на 2,9% в июне.
Рост был обусловлен онлайн-продажами, продажами продуктов питания и одежды.
Розничные продажи без учета автомобильного топлива в июле повысились на 0,9% в помесячном выражении и на 3,7% — в годовом.
В мае-июле розничные продажи увеличились на 2,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, максимальными темпами с февраля 2015 года.
В Великобритании стояла жаркая погода этим летом, что способствовало расходам. Кроме того, Чемпионат мира по футболу помог увеличить продажи продуктов питания и напитков.
Как сообщали «Вести. Экономика», инфляция в Великобритании в июле ускорилась впервые за восемь месяцев. Потребительские цены повысились на 2,5% в годовом выражении. Ранее инфляция держалась на уровне 2,4% в течение трех месяцев подряд.
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