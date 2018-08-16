Наночастицы очистят воду от нефти

Ученые разработали специальный раствор на основе наночастиц, который позволяет удалить из воды 99% нефти. Результаты изложены в журнале Environmental Science: Water Research & Technology.

Вода и нефть плохо смешиваются, со временем эти две жидкости разделяются на слои. Однако некоторая часть нефти остается в воде в виде эмульсии — микроскопических капель одной жидкости внутри другой. В частности, такая эмульсия присутствует в воде, которую выкачивают на поверхность вместе с добываемой нефтью. Она образуется из-за большого давления и использования поверхностно-активных веществ, которые нужны для более эффективной добычи жидких углеводородов. Удаление остав эмульсии нефти представляет собой необходимую, но сложную технологическую задачу. Современные методы позволяют удалить большую часть нефти, но последние 5% все равно остаются проблемой.

В новой работе сотрудники Университета Райса (США) предложили новый метод очищения воды от нефтяной эмульсии на основе магнитных наночастиц. Его суть состоит в том, чтобы присоединять амины (производные аммиака) к наночастицам. Амины отрицательно заряжены, что позволяет им притягиваться к отрицательно заряженным каплям нефти, которые связываются с наночастицами. Затем при помощи магнита можно удалить большую часть загрязнений.

Авторы протестировали идею в лаборатории на смесях воды с искусственным заменителем нефти и самой сырой нефтью. Часть загрязнения всплывала на поверхность, а после того, как под сосудом включали магнит, оставшиеся в виде эмульсии капли опускались на дно, оставляя чистую и прозрачную воду посередине.

Видео испытаний нового метода

Еще одно преимущество новой технологии — это возможность повторно использовать наночастицы после промывания в растворителе. Авторы провели шесть циклов очистки и считают, что на самом деле наночастицы можно использовать гораздо большее количество раз.

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