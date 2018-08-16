Ещё
Наночастицы очистят воду от нефти
Далее:
Читайте также:
Ещё
Появился новый способ обмана россиян
Появился новый способ обмана россиян
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
67.04
75.92
76.22
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
70.76
–0.10 Золото
1179.91
–0.06 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1373
–0.0213
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Наночастицы очистят воду от нефти 

Индикатор 11 минут назад
Фото: Индикатор
Ученые разработали специальный раствор на основе наночастиц, который позволяет удалить из воды 99% нефти. Результаты изложены в журнале Environmental Science: Water Research & Technology.
Вода и нефть плохо смешиваются, со временем эти две жидкости разделяются на слои. Однако некоторая часть нефти остается в воде в виде эмульсии — микроскопических капель одной жидкости внутри другой. В частности, такая эмульсия присутствует в воде, которую выкачивают на поверхность вместе с добываемой нефтью. Она образуется из-за большого давления и использования поверхностно-активных веществ, которые нужны для более эффективной добычи жидких углеводородов. Удаление остав эмульсии нефти представляет собой необходимую, но сложную технологическую задачу. Современные методы позволяют удалить большую часть нефти, но последние 5% все равно остаются проблемой.
В новой работе сотрудники Университета Райса (США) предложили новый метод очищения воды от нефтяной эмульсии на основе магнитных наночастиц. Его суть состоит в том, чтобы присоединять амины (производные аммиака) к наночастицам. Амины отрицательно заряжены, что позволяет им притягиваться к отрицательно заряженным каплям нефти, которые связываются с наночастицами. Затем при помощи магнита можно удалить большую часть загрязнений.
Авторы протестировали идею в лаборатории на смесях воды с искусственным заменителем нефти и самой сырой нефтью. Часть загрязнения всплывала на поверхность, а после того, как под сосудом включали магнит, оставшиеся в виде эмульсии капли опускались на дно, оставляя чистую и прозрачную воду посередине.
Видео испытаний нового метода
Еще одно преимущество новой технологии — это возможность повторно использовать наночастицы после промывания в растворителе. Авторы провели шесть циклов очистки и считают, что на самом деле наночастицы можно использовать гораздо большее количество раз.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появился новый способ обмана россиян5
Как Сорос предсказал России сущий ад156
Пожили и хватит: дешевой ипотеке придет конец65
Россия спрятала госдолг США89
Рубль развернулся к росту
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение