Fitch объявит решение по кредитному рейтингу РФ в 20-летнюю годовщину дефолта

По их мнению, российская денежно-кредитная и бюджетная политика является сбалансированной, а макроэкономика остается стабильной и сейчас не указывает на причины для пересмотра рейтинга. При этом решение Fitch будет объявлено в 20-летнюю годовщину технического дефолта России по основным видам государственных долговых обязательств на общую сумму около $72,7 млрд Эксперты единогласно убеждены, что сегодня в России невозможно повторение кризиса, близкого по масштабу к обвалу экономики 1998 года.

Инвестиционный рейтинг, позитивный прогноз

"Я думаю, что рейтинг останется прежним, я не думаю, что Fitch будет снижать рейтинг. Все-таки это рейтинг суверенного долга РФ, и проблем с обслуживанием долга нет, бюджетная политика достаточно сбалансированная, денежная политика тоже внятная. А то, что рубль падает, то рубль не один падает — идут большие распродажи на всех развивающихся рынках на фоне происходящего в американо-китайских, американо-турецких отношениях. Поэтому санкции, конечно, тоже добавляют давления, но основное — это общая глобальная ситуация. Поэтому если только на основании последних движений рубля снижать рейтинг, то тогда надо снижать рейтинг большинству развивающихся стран, что вряд ли будут делать. Я думаю, что Fitch не будет менять рейтинг ни в ту, ни в другую сторону", — говорит главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров

В августе появились сообщения о том, что в США обсуждают новые санкции в адрес РФ. Так, американские сенаторы от обеих партий 2 августа внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. Однако, по мнению экономистов, Fitch не будет пересматривать кредитный рейтинг РФ из-за этих опасений.

Сергей Романчук. "Я думаю, что все останется без изменений. Я не думаю, что агентства сейчас должны учесть санкции как повод для изменения рейтинга, потому что при таком уровне резервов, вероятность выплат по госдолгу сильно не меняется. Да, CDS (credit default swap, кредитный дефолтный своп — прим. ТАСС) чуть подросли, но это не такое большое движение", — считает начальник дилингового центра Металлинвестбанка

По мнению руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой, решение по рейтингу, главным образом, ориентируется на состояние бюджетной системы. «Сейчас, когда правительство демонстрирует настрой на повышение налоговой нагрузки, бюджет выглядит очень благополучно. По оценкам, уровень цены на нефть, балансирующей федеральный бюджет, с 2019 года снизится до $50 за баррель. Эта динамика позитивна для суверенного рейтинга», — полагает экономист.

Дефолт сейчас невозможен

17 августа 1998 года Россия объявила технический дефолт по основным видам государственных долговых бумаг на общую сумму около $72,7 млрд Одной из главных причин кризиса было падение цен на нефть до $9,1 за баррель. По расчетам Московского банковского союза, потери экономики России от кризиса в августе 1998 года составили $96 млрд Российский ВВП в 1998 году сократился в три раза, до $150 млрд, внешний долг страны превысил $200 млрд Кроме того, втрое выросла инфляция, а весь кризисный период 1998-1999 годов население страны стало ассоциировать со словом «дефолт».

Дефолт по гособлигациям России сейчас невозможен, потому что у РФ государственный долг фактически полностью покрыт резервами, считает Тихомиров. «Никаких проблем с обслуживанием госдолга нет. Даже если российский госдолг подпадет под санкции США, и иностранные держатели вынуждены будут продавать его, то даже в этом случае события, сходные с тем, что происходило 20 лет назад, вряд ли повторятся», — отметил он.

Этого не произойдет, «потому что принципиально изменилась и бюджетная политика, и денежно-кредитная политика». «У нас плавающий курс рубля, и то, что мы сейчас видим, это и есть отражение плавающего курса рубля, но оно позволяет проводить более гибкую денежно-кредитную политику и избегать массированных вливаний денег из резервов для поддержания курса, как это было раньше. Поэтому повторения такого рода событий я не ожидаю», — сказал эксперт.

Кризис масштаба 1998 года сейчас, безусловно, не повторится, потому что 20 лет назад обвал экономики был во многом кризисом неустоявшихся институтов, совершенно неудачных решений и отсутствия опыта, сказал Романчук. «Сейчас в России при всех недостатках социальных институтов, связанных с правоохранительной деятельностью, судебной системой, что касается финансовых рынков, у нас институт выстроен на уровне практически лучших мировых стандартов: это денежно-кредитная политика современная, это профицитный бюджет, за ним очень строго следят», — говорит Романчук.

По его мнению, денежно-кредитная политика в России, может быть, достаточно жесткая и в какой-то степени тормозит экономический рост, но зато от кризисов даже при больших шоках Россия достаточно защищена. «События, которые мы проходили в 2008 году и 2014 году показывают, что несмотря на то, что вызовы были значительными, такой катастрофы, как в 1998 году, на финансовых рынках не случилось. Денежные власти научились справляться с этими внешними шоками лучше, чем было раньше, и каждый раз все лучше и лучше. Поэтому в целом думаю, что в ближайшее время вряд ли возможна ситуация, сравнимая с 1998 годом», — отметил Романчук.

С июня по декабрь 2014 года российская валюта снизилась по отношению к доллару в 2,2 раза. В конце 2014 года — начале 2015 года Банк России заметно увеличил предоставление ликвидности банковскому сектору. По данным ЦБ, на 11 декабря 2014 года объем средств, выданных банкам по операциям РЕПО, достиг около 3,8 трлн руб.

Санкционные опасения

Основное давление на акции российских компаний и рубль в августе оказывали опасения о введении очередных санкций США. На этом фоне с начала августа до максимума торгов 13 августа на уровне 68,66 руб. курс доллара подскочил почти на 10%. При этом падение рубля к евро за тот же период оказалось менее существенным и составило 6,8%.

В частности, на минувшей неделе стало известно о том, что администрация США с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента , через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд выдвинутых ей условий. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.

По мнению экспертов, Fitch может каким-то образом прокомментировать влияние потенциального введения новых санкций в сообщении о рейтинге РФ 17 августа, однако на оценку агентством российской кредитоспособности или кредитного рейтинга российского госдолга текущие санкционные опасения не повлияют.

Денис Порывай. "Не ожидаю изменений. Недавно был пересмотр рейтинга от S&P, в ходе которого рейтинг РФ был подтвержден на прежнем уровне, но в релизе было указано, что если будет ужесточение санкций, то агентство может пересмотреть рейтинг. Скорее всего, что-то похожее Fitch включит в свое сообщение", — считает аналитик, старший вице-президент Райффайзенбанка

В июле международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом, отметив, что российский экономический рост, вероятно, будет поддержан продолжающимся мировым экономическим подъемом, а внутренний спрос будет восстанавливаться в том числе за счет улучшения в банковском кредитовании и заявленном ускорении государственных инвестиций.

Ранее в СМИ была распространена информация о том, что в законопроекте американских конгрессменов о новых санкциях против РФ предусматривается «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России», ее «олигархов и государственных предприятий», применение «санкций в отношении российского суверенного долга». Однако если санкции будут введены против российского госдолга, то фактически американцы накажут своих держателей госдолга РФ, поскольку те будут вынуждены продавать бумаги, полагает Тихомиров.

"Соответственно, на какой-то период времени цены упадут из-за этих продаж, но это даст хороший повод для ЦБ осуществить обратную покупку долга по хорошей цене, а убытки в итоге будут нести иностранные держатели", — считает он.