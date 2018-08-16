Фондовый рынок США совершил заметную просадку

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». В среду, 15 августа, американские фондовые индексы продемонстрировали заметное снижение на фоне опасений по поводу укрепления доллара и торгового конфликта США со своими международными партнерами. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] В то время как турецкая лира постепенно восстанавливает свои позиции по отношению к американскому доллару, правительство страны удвоило тарифы на ввоз ряда американских товаров, в том числе, алкоголь, автомобили и табак. В свою очередь, Китай подал жалобу в ВТО, запросив содействия в решении вопроса о легальности импортных пошлин, введенных США.

Что касается статистических данных, розничные продажи в июле выросли на 0,5%, хотя ожидалось замедление темпов роста показателя с 0,2% в июне до 0,1%. При этом предварительная оценка производительности труда за второй квартал показала повышение показателя на максимальную более чем за три года величину в 2,9% при прогнозах его увеличения лишь на 2,3%, а промышленное производство за июль расширилось на 0,1%, тогда как аналитики ожидали повышения на 0,3%.

По итогам вчерашней сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,54%, закрывшись на отметке 25162,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,76% до уровня в 2818,37 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 1,23% до отметки в 7774,12 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $2,03 до $65,01 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $15,7 до $1185,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций понизилась на 0,04% и составила 2,85%.

Акции крупнейшей в США сети универмагов Macy's упали на 16,0% ввиду снижения выручки за второй квартал с $5,64 млрд годом ранее до $5,57 млрд

При этом котировки веб-хостинга GoDaddy снизились на 2,9% на новостях о том, что он разместил 10,4 млн бумаг по цене $75,75 за каждую, что оказалось ниже цены закрытия вторника.

Тем временем, рыночная капитализация фирмы Canopy Growth взлетела на 31% после того, как стало известно, что поставщик алкогольных напитков Constellation Brands вложит около $4 млрд в ее бизнес.

Большинство акций в составе индекса «голубых фишек» завершили торги в «красной» зоне, причем аутсайдерами торгов стали бумаги Chevron (-3,8%), Boeing (-2,2%) и Caterpillar (-2,2%), при этом в наиболее заметном плюсе пребывали акции Merck (+1,4%), Procter & Gamble (+1,2%) и Pfizer (+1,1%).

S&P 500 [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала. С учетом направления медленных стохастических линий и индикатора RSI возможно дальнейшее движение к нижней границе канала в краткосрочной перспективе

Анна Калмыкова, аналитик ГК «ФИНАМ»