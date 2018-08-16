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В Зеленограде стартовала неделя сбора «добрых крышечек»
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В Зеленограде стартовала неделя сбора «добрых крышечек» 

Префектура Зеленоградского административного округа 48 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
С 16 по 24 августа в Ресурсном центре НКО Зеленограда в корпусе 239 проходит сбор пластиковых крышек в пользу нуждающихся детей.
Акция «Добрые крышечки» проходит в Зеленограде в 11-й раз. Использованные пластиковые крышки собирают воспитанники детских садов, школьники, члены общественных организаций, сотрудники культурных центров, библиотек, клубов, кафе, простые горожане и в определенные даты сдают их в пункт сбора. Крышечки сдаются на переработку, все вырученные средства идут на помощь подопечным благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Благодаря проекту восьми детям с инвалидностью уже купили инвалидные коляски общей стоимостью 1395 тысяч рублей.
Координацию акции по Зеленограду ведет директор Клуба юных натуралистов Зеленограда Карина Смирнова, телефон — 8-977-417-04-30; группы в социальных сетях://vk.com/tbozel, //vk.com/club135845131, //www.facebook.com/groups/kindcaps.
— Огромная просьба приносить крышечки в закрытой таре. Лучше всего в упакованных коробках, пятилитровых бутылках, — просит Карина Смирнова. — Ни в коем случае не в пакетах для мусора! Они рвутся, и погрузка крышечек превращается в тяжелое испытание. А так как мы с вами собираем не меньше тонны, то они, рассыпаясь по грузовику, высыпаются сквозь щели на дорогу, очень жаль каждую крышечку.
Также экоактивист объявила о поиске нового куратора акции: «И вторая важная новость — мы ищем нового куратора по Зеленограду. Участников проекта все больше и необходимо уделить внимание процессу развития. Много интересных, творческих, а также небольших рутинных задач. Нужно много общаться с людьми, встречаться, писать. Очень ждем активных, с добрым сердцем единомышленников. Станьте частью нашей команды, на благо природы, детей и жителей нашего города!».
Акцию «Добрые крышечки» проводит АНО «Клуб юных натуралистов города Зеленограда» при поддержке Ресурсного центра НКО Комитета общественных связей города Москвы.
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