В Зеленограде стартовала неделя сбора «добрых крышечек»

С 16 по 24 августа в Ресурсном центре НКО Зеленограда в корпусе 239 проходит сбор пластиковых крышек в пользу нуждающихся детей.

Акция «Добрые крышечки» проходит в Зеленограде в 11-й раз. Использованные пластиковые крышки собирают воспитанники детских садов, школьники, члены общественных организаций, сотрудники культурных центров, библиотек, клубов, кафе, простые горожане и в определенные даты сдают их в пункт сбора. Крышечки сдаются на переработку, все вырученные средства идут на помощь подопечным благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Благодаря проекту восьми детям с инвалидностью уже купили инвалидные коляски общей стоимостью 1395 тысяч рублей.

Координацию акции по Зеленограду ведет директор Клуба юных натуралистов Зеленограда Карина Смирнова, телефон — 8-977-417-04-30; группы в социальных сетях://vk.com/tbozel, //vk.com/club135845131, //www.facebook.com/groups/kindcaps.

— Огромная просьба приносить крышечки в закрытой таре. Лучше всего в упакованных коробках, пятилитровых бутылках, — просит Карина Смирнова. — Ни в коем случае не в пакетах для мусора! Они рвутся, и погрузка крышечек превращается в тяжелое испытание. А так как мы с вами собираем не меньше тонны, то они, рассыпаясь по грузовику, высыпаются сквозь щели на дорогу, очень жаль каждую крышечку.

Также экоактивист объявила о поиске нового куратора акции: «И вторая важная новость — мы ищем нового куратора по Зеленограду. Участников проекта все больше и необходимо уделить внимание процессу развития. Много интересных, творческих, а также небольших рутинных задач. Нужно много общаться с людьми, встречаться, писать. Очень ждем активных, с добрым сердцем единомышленников. Станьте частью нашей команды, на благо природы, детей и жителей нашего города!».

Акцию «Добрые крышечки» проводит АНО «Клуб юных натуралистов города Зеленограда» при поддержке Ресурсного центра НКО Комитета общественных связей города Москвы.