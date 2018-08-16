Проезд подорожал. Как изменятся цены на билеты на междугородних автобусах

Областная служба по тарифам разрешила поднять цены за проезд по межмуниципальным и пригородным маршрутам. Каждый перевозчик сам будет решать, повышать ли тариф на своём направлении и на сколько.

Давно просили

Как следует из Приказа Службы от 6 августа 2018 года, максимальная стоимость пассажирокилометра в перевозках по области выросла с 2,25 до 2,5 руб. Цену проезда по маршруту № 244Э «Калининград — аэропорт» устанавливают отдельно, её разрешили поднять до 100 руб. за поездку (было 80 руб.)

«Предельный тариф — 2,5 руб. Но это не значит, что все разом поднимут именно на эту цену, — говорит президент некоммерческого партнёрства «Калининградский региональный транспорт» Владимир Гренц. — Где-то будет 2,5, где-то 2,3, где-то 2,4 руб. /км. Ещё неделя впереди. Экономисты считают. Около 85% областных перевозок — на нерегулируемых тарифах. Служба цен и тарифов нам не может диктовать стоимость перевозок. Но мы превышать не будем, хотя просили у Службы 2,8 руб. за км. Топливо год назад было 39, а сейчас — 45 — 46 руб. Все автобусы импортные, запчасти подорожали. А курс евро — уже 77 руб. Это всё комом наваливается на предприятие. Если бы нам не дали возможности повысить тариф, пришлось бы сокращать рейсы. Цены на пригородные перевозки по России во многих областях уже за 3 руб. /км. А мы же берём в рассрочку новые машины. Раньше они оправдывали себя за 5 лет, сейчас — за 5 лет и 8 месяцев… Сегодня по Калининграду тариф — 20 руб. Муниципальному парку помогает бюджет, иначе не выжил бы. Частники дотаций не получают. Они выкатают автобусы, и всё. При этом тарифе новые не купят».

К сожалению, увеличение выручки перевозчиков не гарантирует повышения качества услуг. К примеру, пассажиры недовольны некоторыми гурьевскими автобусами.

«Они старые, грязные, без кондиционеров, — говорит пассажирка Светлана Двинская. — При этом ходят битком набитые. Не верится, что у предприятия нет денег. На других направлениях пассажиров меньше, а автобусы комфортней и с кондиционерами».

На областные автобусы (номера начинаются со 100) жалуйтесь в интернет-приёмную министра развития инфраструктуры области. Обязательно укажите дату, время, когда ехали, госномер автобуса, номер маршрута и что именно вас не устроило. Это может стать основанием для проверки.

Как сэкономить?

Подорожание ударит по бюджету тысяч жителей, которые каждый день ездят в Калининград на работу из Гурьевска, Светлого, Балтийска, Зеленоградска, Пионерского и других муниципалитетов.

«По старому тарифу проезд на 105-м автобусе стоил 75 руб., с 20 августа, если понимут по максимуму, станет 83 руб., — говорит жительница Светлого Ольга Пименова. — У нас с мужем на двоих будет выходить по 330 руб. в день!

Сэкономить можно, купив проездной. К примеру, на тот же 105-й маршрут он стоит 2,4 тыс. руб. У жителей Светлого нет выбора между поездом и автобусом. А проезд на пригородном поезде значительно дешевле. К примеру, житель Зеленоградска ездит до облцентра на автобусе № 140 по старым ценам — за 84 руб., на обычном поезде — за 51 руб., на скором — за 66 руб. Для школьников и студентов дневной формы обучения — 50% скидка. Пригородные ж/д-перевозки субсидируют из бюджета, автоперевозки — нет.

При этом у большинства пассажиров Калининградской области доходы давно не растут. По данным Калининградстата, среднедушевые доходы жителей региона в январе-мае 2018 г. в реальном выражении уменьшились на 3,6%.