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Чистая прибыль Carlsberg за I полугодие выросла на 7%
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Чистая прибыль Carlsberg за I полугодие выросла на 7% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива (включает пивоваренную компанию «Балтика»), приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 7,2% в годовом выражении и составила 2,471 миллиарда датских крон (около 377 миллионов долларов), следует из финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию за январь-июнь составила 16,2 кроны (2,47 доллара) против прибыли в 15,1 кроны (2,3 доллара) годом ранее. Выручка Carlsberg за шесть месяцев снизилась на 0,7% год к году, до 30,966 миллиарда крон (4,7 миллиарда долларов).
"Органический рост чистой выручки в первом полугодии в 5,1% частично является результатом теплой погоды в Скандинавии и России во втором квартале, но также служит хорошим индикатором способности стратегии SAIL"22 генерировать рост чистой выручки, в то время как улучшение операционной маржи до 90 б.п. служит доказательством успешного внедрения программы Funding the Journey. В будущем мы будем сохранять очень строгий контроль над издержками", — говорится в отчете компании.
Помимо этого, компания отмечает рост своего основного бренда — Tuborg — на 8% по итогам полугодия. Этому способствовал сильный рост в Китае и Индии, бренд также вырос на нескольких рынках в Западной Европе — в Дании, Норвегии, Сербии и Болгарии. Объемы бренда Carlsberg выросли на 4%, компания наблюдает хороший рост в России, Китае, Индии, Малайзии, Польше и Дании.
Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании пивоваренная компания, сегодня занимает лидирующие позиции на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, «Балтика» и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России «Балтика».
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