«Балтика» нарастила долю рынка и увеличила объемы продаж

По оценкам компании, российский рынок пива в первом полугодии 2018 года вырос на 1-2% в связи с хорошими погодными условиями во втором квартале.

Позитивную динамику продолжает демонстрировать сегмент безалкогольного пива: +38,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сегмент занимает 1,7% всего рынка.

Стабильно развивается сегмент разливного пива навынос (DIOT). По итогам 1 полугодия 2018 года он продемонстрировал рост на 2,4 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,5% всего рынка пива.

Объемы продаж «Балтики» в России увеличились на 10% по итогам второго квартала и на 1% по итогам 1 полугодия 2018 года. Рост объемов продаж обусловлен положительной динамикой рынка, фокусными усилиями по развитию крупных брендов и успешной реализацией коммерческих программ.

Выручка на литр продукции осталась стабильной, прибыльность — высокой, а маржа операционной прибыли превысила 20%.

По итогам отчетного периода «Балтика» укрепила свои лидерские позиции. Доля рынка компании увеличилась на 70 б. п. * до 31,4%* во втором квартале 2018 года и осталась стабильной относительно второго квартала прошлого года, чему способствовали положительная динамика брендов и новые запуски во всех ценовых сегментах.

"Балтика" является безусловным лидером в ключевых объемообразующих каналах продаж. По итогам 2 квартала 2018 года «Балтика» — № 1 в растущем канале современной торговли с долей 31,1%, а также продолжила лидировать в канале традиционной торговли с долей 29,5%.

Помимо этого, по итогам 6 месяцев 2018 года «Балтика» является неоспоримым лидером сегмента безалкогольного пива с долей 51,3%. Дистрибуция безалкогольных сортов «Балтики» достаточно широкая — продукция компании представлена в крупных сетях, а также в канале традиционной торговли на территории всей России. «Балтика 0», например, имеет максимальную дистрибуцию среди всех безалкогольных сортов по стране.

Кроме того, «Балтика» — компания № 1 на рынке разливного пива навынос (DIOT) с долей рынка 22,5%. По итогам 1 полугодия 2018 года компания увеличила свою объемную долю в сегменте разливного пива навынос на 2,5 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспортное направление деятельности компании также продолжает показывать стабильные успехи. По итогам первого полугодия 2018 года экспорт «Балтики» вырос на 17% в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.