Индекс РТС около минимумов апреля

Из-за наблюдаемого в последнее время снижения цен на сырье индекс РТС на этой неделе пребывает около минимумов апреля. Пилообразное движение на «годовом дне». Если цены на нефть удержатся выше отметки 70 долларов, то появится шанс на отскок индекса в район 1109. Важнейшим фактором является также позиция, которую займет правительство по отношению к инициативе изъять сверхдоходы у металлургических и химических компаний. Об этом может быть известно уже завтра. Думаю, что первоначально озвученная цифра изъятия 513 млрд рублей сильно завышена. А любое уменьшение этой суммы это позитив для фондового рынка, потому что сегодня «пришли» за сверхдоходами к металлургам, а завтра придут в любой другой сектор. Это создает обстановку неопределенности. Потому что «свердоходы» это если смотреть с текущих позиций, но в случае ухудшения конъюнктуры, это уже не «сверхдоходы», а «жирок», необходимый для выживания.

В среду фондовый рынок США упал на фоне снижения технологического сектора в Китае. Китайский технологический гигант Tencent впервые за 13 лет сообщил о замедлении роста квартальной выручки. Акции южноафриканской компании Naspers, которой принадлежит одна треть компании Tencent, резко упали в цене на фоне этой новости. Аналитик Bespoke Investment Group Джордж Пиркс отметил в среду, что вместе эти компании составляют примерно 7% биржевого фонда EEM, который отслеживает развивающиеся рынки. EEM упал в среду на 2,88%. В США сильнее всех упал технологический индекс Nasdaq Composite. Объем розничных продаж в США вырос в июле на 0,5% против ожидавшихся 0,1%. Однако, июньский показатель был пересмотрен в сторону понижения.

Уоррен Баффет не теряет сильной веры в американскую экономику, следует из его последнего ежегодного письма акционерам. Berkshire Hathaway теперь владеет примерно 5% компании Apple — около 252 млн акций на сумму в $52 млрд Эти акции принесли ему около $17 млрд На ежегодном собрании акционером Баффет сказал, что у Apple «очень, очень особенная продукция», которая не потеряет своей популярности. Кроме того, компания производит обратный выкуп акций в большом объеме, имеет миллиарды наличных и эквивалентов на счету, а ее фундаментальные показатели во много раз привлекательнее, чем в среднем по рынку.

Сегодня в США выйдут недельные показатели по числу обращений за пособиями по безработице, а также показатели по производственной активности от ФРБ Филадельфии и отчет по числу начатых строительств домов и числу выданных разрешений на строительство за июль. Также выходят результаты Nordstrom, Nvidia и Applied Materials.