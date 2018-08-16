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В «Газпроме» обсудят ответные меры на западные санкции
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В «Газпроме» обсудят ответные меры на западные санкции 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Совет директоров «Газпрома» 28 августа обсудит влияние санкций на компанию в 2017-2018 годах и меры реагирования на них, передаёт РИА «Новости».
На заседании также рассмотрят вопрос о минерально-сырьевой базе компании.
Ранее СМИ писали, что новые санкции конгресса США против России станут серьёзным испытанием для западных финансовых и энергетических компаний, особенно европейских.
Не исключено, что антироссийские меры, которые ранее затрагивали иностранные компании, инвестирующие в определённые газовые и нефтяные проекты в РФ, теперь затронут и другие сферы.
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