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Относительно стабильнее других валют выглядит только китайский юань
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Относительно стабильнее других валют выглядит только китайский юань 

Прайм 29 минут назад
Фото: Прайм
За неделю валюты развивающихся стран полностью переместились в почти беспросветную «красную зону». В мире заговорили о надвигающемся глобальном кризисе, исходя из того, что многие мировые кризисы начинались именно с обвала валют развивающихся рынков. Обострились такие слухи на фоне рекордного падения турецкой лиры.
Турецкая национальная валюта за неделю рекордно рухнула — на 10,84%, 13 августа она опустилась даже до 7 лир за доллар США, но после объявления Центробанка Турции о стабилизационных мерах началось ее постепенное восстановление. Также среди наиболее пострадавших — валюты ЮАР и Грузии. Стоимость нефти марки Brent за неделю упала, но только на 2%, цены пока держатся выше $70 за баррель, что не позволило тенге и рублю обвалиться более сильно. Относительно стабильнее других валют выглядит только китайский юань.
В Казахстане министр национальной экономики Тимур Сулейменов на пресс-конференции заявил, что, несмотря на снижение обменного курса тенге, нет угрозы неисполнения бюджетных программ. Министр аргументировал свои слова среднегодовым курсом тенге, заложенным в бюджет на 2018 год, в 340 тенге за доллар. А в первом полугодии средний курс тенге был значительно ниже среднегодового. Тенге в результате за неделю снизился меньше, чем большинство валют развивающихся стран.
По значениям пары доллар/рубль мы обновили прогноз до 66,5-67,5 руб. за доллар США, а по значениям пары евро/рубль — также обновили до 75,5-77 руб. за единицу европейской валюты. Обновили мы и прогноз по курсу тенге к доллару до 359 —363 тенге за доллар США, а по курсу тенге к рублю — до 5,38-5,40 тенге за рубль.
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