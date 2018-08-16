«Нас ждет еще немало сюрпризов»: аналитики прокомментировали колебания курса рубля к доллару и евро

Главный фактор сегодняшнего укрепления рубля к доллару и евро связан с психологией участников рынка, согласно которой за любым сильным движением курса, как правило, происходит движение в обратную сторону, но впереди нас ждет еще немало сюрпризов, отмечает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС ‍Сергей Хестанов.

Рост курса рубля к доллару и евро

Курс рубля заметно укрепляется к доллару и евро в начале торгов четверга. Биржевой курс доллара ушел ниже отметки в 67 рублей, потеряв в моменте 36 копеек, евро торгуется в районе 76 рублей, снизившись по отношению к цене закрытия на 34 копейки.

«Главный фактор укрепления рубля к доллару и евро связан с психологией участников рынка, согласно которой за любым сильным движением курса, как правило, происходит движение в обратную сторону. Данное явление настолько распространено, что имеет имя собственное и называется откатом или коррекцией.

А с учетом того, что рубль довольно сильно ослаб в последние дни, такое коррекционное восстановление является совершенно нормальным. Если в ближайшее время не поступят какие-то отрицательные новости, прежде всего касающиеся санкционной риторики, то весьма вероятно, что курс несколько укрепится и стабилизируется вблизи текущих значений», — комментирует ФБА «Экономике сегодня» Хестанов.

В свою очередь замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева считает, что у рубля на данный момент нет фундаментальных причин, которые могли бы способствовать его укреплению. Накануне наблюдалось достаточно существенное ослабление курса российской валюты, а сегодня происходит некоторая коррекция.

«Вполне возможно, что в текущем диапазоне рублевая пара проторгуется еще некоторое время, потому что причин для дальнейшего падения, как и поводов для укрепления, на данный момент нет. В среднесрочной перспективе мы ожидаем консолидации валютных пар также вблизи текущих уровней.

Если санкционный пакет США смягчат и примут в более мягком виде, то возможно рубль в перспективе вернется к предыдущим отметкам — 64-63,8 рубля за доллар. Если в конгрессе примут жесткий пакет, то возможен рост волатильности и дальнейшее ослабление российской валюты. Но мы предполагаем, что весь негатив уже заложен в котировки, поэтому каких-то серьезных резких движений, по крайней в ближайшие две недели — месяц, ждать не стоит», — прогнозирует Кокорева.

Влияние нефтяного фактора

Но ‍Сергей Хестанов называет текущую ситуацию сложным моментом для любых прогнозов, прежде всего потому, что основным фактором выступает не столько экономика, которая поддается анализу и прогнозированию, сколько высказывания политиков. До тех пор, пока не настанет какая-то определенность, связанная с санкционным процессом, скорее всего, нас ждут резкие и труднопредсказуемые движения валютного курса, считает экономист.

В то же время вероятность принятия новых санкций в нынешнем виде не очень высока. По мнению финансового аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина , в базовом сценарии рубль должен укрепиться и вернуться к нижней границе диапазона, сформированного после апрельских санкций, то есть к отметке 60-61 рублей за доллар. Дополнительно рубль продолжит набирать поддержку и со стороны нефти, так как до конца года, доминирует тренд на повышение котировок барреля.

«Естественно нефтяной фактор оказывает влияние на рубль, но, как правило, это стратегическое влияние на среднесрочные курсы на достаточно большом временном промежутке — от месяца до квартала. А заявления политиков, связанные с санкциями, вызывают резкое и краткосрочное движение валютного курса.

Экономические факторы влияют достаточно медленно, поэтому на глаз они менее заметны, а политические наоборот вызывают резкие и зачастую стремительные движения. В этой связи, скорее всего, нас ждет еще немало сюрпризов, но адекватно их прогнозировать невозможно в принципе», — резюмирует Хестанов.