В среднесрочной перспективе настрой на рынках будет определяться ситуацией не в Турции, а в Китае

Вчера настрой на рынках оставался негативным, хотя турецкой валюте удалось укрепиться примерно на 7%: торги проходили ниже отметки 7 лир за доллар. Важным событием сегодня станет телефонная конференция министра финансов Турции Берата Албайрака с институциональным инвесторами, которая начнется в 16:00 по московскому времени (уже зарегистрировалось более 3 тыс. участников).

В среднесрочной перспективе настрой на рынках будет в большей степени определяться ситуацией не в Турции, а в Китае, откуда поступают неоднозначные новости. После опубликованных в КНР на этой неделе слабых макроэкономических данных положение еще больше осложнилось после выхода сегодня данных о первом снижении за квартал прибыли крупной высокотехнологической компании Tencent. О беспокойстве в связи с перспективами Китая также свидетельствует то, что Управление денежного обращения Гонконга на этой неделе провело интервенции в объеме примерно $2 млрд для поддержания гонконгского доллара, курс которого привязан к доллару США. В Индонезии вчера неожиданно было принято решение повысить ставку на 25 б. п., чтобы поддержать рупию. Опасения замедления роста в экономике КНР также оказали давление на индекс промышленных металлов, который чувствительно реагирует на ситуацию в этой стране: вчера он упал на 4%, а нефть подешевела более чем на 2%.

Более позитивной новостью представляется то, что до конца месяца Китай направит в США торговую делегацию для переговоров на низком уровне, которые станут первыми прямыми переговорами между двумя странами за два месяца. Они состоятся в преддверии установленного в США крайнего срока: 6 сентября Вашингтон должен объявить, будут ли повышены пошлины еще на $200 млрд импорта из КНР.

Вчера утром российский рубль пытался отыграть потери на фоне повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, однако ближе к вечеру его курс снова упал на фоне негативных внешних факторов. Вечером рубль на какое-то время ослаб на 2% против доллара. К концу дня рынки немного стабилизировались, и по его итогам рубль подешевел на 1,4%, в соответствии с динамикой основных валют развивающихся рынков.

Сегодня в США и Европе значимых статистических публикаций не ожидается. Валюты развивающихся рынков по-прежнему подвержены сильной волатильности и весьма уязвимы к воздействию негативных новостных потоков. Мы полагаем, что Банк России до конца недели воздержится от покупки иностранной валюты и займет выжидательную позицию, пока не ситуация не прояснится. Впрочем, такая позиция ЦБ должна позитивно повлиять на курс рубля.