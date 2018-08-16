«Аэрофлот» выкупит бумаги не согласных с обновлением авиапарка акционеров

Компания «Аэрофлот» готова выкупить бумаги у акционеров, отказавшихся одобрять сделку по покупке новых российских самолетов МС-21.

Договор о поставке в лизинг 50 единиц авиатехники компания заключила с «Ростехом» в феврале. Поставщиком выступит дочерняя структура «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис». Стоимость сделки раньше оценивалась в 5 млрд долларов.

В июне состоялось годовое собрание акционеров, на котором часть участников не одобрила покупку самолетов. Поэтому на внеочередном собрании совета директоров было принято решение выкупить бумаги у «несогласных». По данным «Аэрофлота», речь идет о более чем 47,8 млн акций на сумму 7 млрд рублей.

Котировки «Аэрофлота» на Московской бирже отреагировали на новость резким скачком, правда, к вечеру рост сошел на нет. Акции прибавили за 15 августа около 0,1%.