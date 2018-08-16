Ещё
Uber сократил убыток благодаря расширению
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.95
$
67.30
76.11
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.09
+0.07 Золото
1178.81
–0.13 РТС
1062.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1367
–0.0218
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Uber сократил убыток благодаря расширению 

News.ru 1 час назад
Сервису заказа такси Uber Technologies во втором квартале 2018 года удалось сократить чистый убыток на 16%. Улучшить финансовые дела компании помогло расширение бизнеса по всему миру.
Согласно отчёту, в период с апреля по июнь чистый убыток составил $891 млн, тогда как в прошлом году — $1,06 млрд
В тоже время выручка компания выросла на 63% и составила $2,8 млрд При этом валовой объём заказов стал выше на 41% и достиг $12,01 млрд, передаёт MarketWatch.
Ранее News.ru писал, что водители служб онлайн-заказа такси Uber и Lyft временно не будут получать новые лицензии в Нью-Йорке. Законопроект о приостановке выдачи документа на один год подписал мэр города.
News.ru: последние новости
У финансовых рынков появились новые риски Падение рубля продолжилось Россияне все больше доверяют доллару
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему
Россия спрятала госдолг США93
Преемник Кудрина оставит его без работы
Пожили и хватит: дешевой ипотеке придет конец68
Как Сорос предсказал России сущий ад
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение