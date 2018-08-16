Uber сократил убыток благодаря расширению

Сервису заказа такси Uber Technologies во втором квартале 2018 года удалось сократить чистый убыток на 16%. Улучшить финансовые дела компании помогло расширение бизнеса по всему миру.

Согласно отчёту, в период с апреля по июнь чистый убыток составил $891 млн, тогда как в прошлом году — $1,06 млрд

В тоже время выручка компания выросла на 63% и составила $2,8 млрд При этом валовой объём заказов стал выше на 41% и достиг $12,01 млрд, передаёт MarketWatch.

Ранее News.ru писал, что водители служб онлайн-заказа такси Uber и Lyft временно не будут получать новые лицензии в Нью-Йорке. Законопроект о приостановке выдачи документа на один год подписал мэр города.