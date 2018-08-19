Грабители вынесли из московской квартиры почти 3,5 млн рублей

На востоке Москвы воры проникли в квартиру, отжав окно, и вынесли оттуда 3 миллиона рублей, 7 тысяч долларов США, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 17 августа в 23:49 в службу «02» от мужчины 1986 года рождения поступило сообщение о краже в квартире на улице Короленко.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 03:00 10 августа по 23:40 17 августа неизвестный, отжав окно, проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу 3 миллионов рублей, 7 тысяч долларов США, принадлежащих заявителю, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 3,46 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».