Из квартиры на востоке Москвы вынесли ювелирные изделия и ценности на 1 млн рублей

Грабитель проник в квартиру на востоке Москвы и вынес оттуда деньги и ювелирные украшения на сумму около 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 16 августа в 22:45 в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о том, что вскрыта квартира по адресу: улица Ивантеевская, 7/20.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 16 августа с 12:30 по 22:30 неизвестный, отжав первую металлическую входную дверь и взломав замки второй металлической входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, откуда совершил кражу денежных средств и золотых ювелирных изделий», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».