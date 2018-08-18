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Из квартиры на востоке Москвы вынесли ювелирные изделия и ценности на 1 млн рублей
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Из квартиры на востоке Москвы вынесли ювелирные изделия и ценности на 1 млн рублей 

РИАМО 1 час назад
Грабитель проник в квартиру на востоке Москвы и вынес оттуда деньги и ювелирные украшения на сумму около 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 16 августа в 22:45 в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о том, что вскрыта квартира по адресу: улица Ивантеевская, 7/20.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 16 августа с 12:30 по 22:30 неизвестный, отжав первую металлическую входную дверь и взломав замки второй металлической входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, откуда совершил кражу денежных средств и золотых ювелирных изделий», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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